    首頁　>　社會

    台中海洋館開幕在即 詐團竟利用一頁式廣告騙個資

    台中海洋館即將開幕，詐團竟利用作為一頁式廣告騙個資。（圖由警方提供）

    台中海洋館即將開幕，詐團竟利用作為一頁式廣告騙個資。（圖由警方提供）

    2025/08/19 16:27

    〔記者歐素美／台中報導〕台中海洋館將於8月21日開幕試營運，引發關注，不料，詐騙集團為了騙取民眾個資，假借熱門話題，竟然利用臉書一頁式廣告，以虛構的網址連結，假藉可以免費入場名義，吸引民眾騙取個資，台中港務警察總隊發現，除了通報臉書下架並調查，並呼籲民眾千萬不要上當。

    台中海洋館歷經10多年籌備及打造，以「從台中河川 流向世界之海」為策展主軸，結合教育、保育與觀光功能，將於21日試營運，正式預告成為台中港區觀光發展的新引擎，備受關注，結果意外成為詐騙目標，利用作為一頁式廣告進行詐騙。

    台中港務警察總隊發現，提醒民眾不要上當，謹記5不1寶，即「不接」陌生來電、「不聽」投資明牌、「不點」未知連結、「不傳」個人資料、「不信」可疑資訊；若是遇到可疑電話、簡訊或網路資訊，必須謹遵「不接、不聽、不點、不傳、不信」的5不要訣，並且善用1個「隨身寶」，即撥打165專線求證的法寶，記得多一分求證、少一分損失。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

