網戀星富商男友借口周轉 桃園女衝當舖欲車貸50萬幸運被阻

女子因新加坡富商男友生意周轉需求，要求她匯款協助，心急如焚的跑到桃園市中壢區環北路當鋪，要以車輛借貸50萬元。（記者李容萍翻攝）

2025/08/19 16:15

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市一名42歲的女子，透過網路交往1名「新加坡富商男友」，對方因生意周轉需求，要求她匯款協助，雖然雙方素未謀面，但聽到男友要求後，心急如焚的她跑到桃園市中壢區環北路當鋪，要以車輛借貸50萬元，警獲報到場立即阻止，保住她的積蓄。

中壢警分局今（19）日表示，中福派出所前天接獲報案，指稱位於中壢區環北路的葡京當鋪疑有女子遭詐騙，該女子要以車輛借貸50萬元，請求警方到場協助。

中福派出所員警梁欣博趕赴現場，該名女子向警方表示，她所交往的新加坡富商男友因生意周轉需求，要求她匯款協助，雖然雙方未曾謀面，但彼此以「老公」、「老婆」相稱，女子聽到男友要求後，心急如焚的跑到當鋪，要以車輛借貸50萬元供男友使用，男友也承諾返國後會償還。

所幸業者機警，察覺異狀後拒絕借貸，並立即通報警方，梁員到場後檢視該女子LINE對話內容後，發現情節與「愛情詐騙」手法相符，當場告知這是騙局，並提醒女子切勿輕信陌生人所提金錢要求，在警方與當鋪業者合作下，成功避免女子蒙受鉅額財損。

中壢警分局長林鼎泰表示，愛情詐騙常見以「戰地醫生」、「知名演員」、「海外富商」、「急需周轉」、「包裹卡關」、「家人生病/過世」等話術博取同情及信任，再誘導受害人借貸或匯款。呼籲民眾應提高警覺，若遇到任何涉及金錢往來之情況，務必保持冷靜，立即撥打165反詐騙專線或110查證。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

