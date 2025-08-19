為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    刑事局掃黑2.0！首度以偵辦企業犯罪模式 掃蕩黑幫不法金流

    檢警偵辦天道盟盟主綽號「鐵霸」曾盈富等人，首度以偵辦企業犯罪模式，掃蕩黑幫不法金流。（記者邱俊福攝）

    2025/08/19 16:09

    〔記者邱俊福／台北報導〕天道盟盟主「鐵霸」曾盈富、太陽聯盟副盟主「麥可」洪瑞宏以及曾盈富胞弟「太保」曾盈進與旗下幫眾、公司員工等26人，昨天遭檢警拘提到案，這是刑事警察局為斷絕黑幫不法金流，執行「掃黑2.0」，首度以偵辦企業犯罪模式，報請檢察官指揮追查黑幫所設立公司的不法金流，從上到下清查出更多不法犯罪。

    刑事局發現，掃黑已很難從幫眾的暴力、毒品等犯罪，溯源追查到幫派首腦後，去年開始，由經濟科起案，著手針對黑幫從收購不良中小公司或成立中小公司方式，所設立的公司，清查其可疑金流著手，由上直接偵辦幫派首腦。

    結果，警方發現，曾盈富兄弟檔逐漸將幫派組織企業化，其旗下的3家公司，以及洪瑞宏旗下的2家公司，近4年多來共有近10億可疑資金進出，其中雙方各2家公司還有涉及網路博弈不法金流。此外，這些公司為逃漏稅，許多旗下幫眾都涉嫌擔任人頭員工，沒有實際從事工作，卻領取薪資。

    警方經報請專辦企業犯罪的檢察官指揮偵辦後，經蒐證1年多，檢方派出3名有會計專長的檢察事務官，並會同國稅局人員，檢警在雙北市及新竹等地區執行拘提，陸續帶回包括曾盈富、洪瑞宏、曾盈進及旗下公司人頭小弟、公司員工等共26人到案。

