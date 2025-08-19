天道盟主鐵霸兄弟、太陽聯盟副盟主 涉洗錢等案遭移送偵辦

天道盟盟主綽號「鐵霸」曾盈富、曾盈富胞弟綽號「太保」曾盈進與太陽聯盟副盟主綽號「麥可」洪瑞宏等3人移送檢方偵辦。（記者邱俊福攝）

2025/08/19 15:38

〔記者邱俊福、陸運鋒／台北報導〕新北地檢署昨指揮刑事警察局偵二大隊及雙北市警方，鎖定天道盟、太陽聯盟2組織涉嫌透過旗下公司協助網路博弈洗錢等不法進行查察，拘提天道盟盟主綽號「鐵霸」曾盈富、太陽聯盟副盟主綽號「麥可」洪瑞宏以及曾盈富胞弟綽號「太保」曾盈進等26人到案，經漏夜偵訊後，今天下午依洗錢、稅捐稽徵法與組織犯罪等罪嫌將曾姓兄弟檔與洪男與2名女帳房等5人移送檢方偵辦，其餘21名共犯則檢方複訊後先釋回，持續擴大偵辦中。

移送過程中，天道盟盟主綽號「鐵霸」曾盈富兄弟檔與太陽聯盟副盟主綽號「麥可」洪瑞宏神態自若，面對媒體詢問有無涉及洗錢，天道盟盟主綽號「鐵霸」曾盈富還小聲回應「沒有」。

請繼續往下閱讀...

警方初步調查，曾盈富兄弟檔逐漸將幫派組織企業化，其旗下的3家公司以及洪瑞宏旗下的2家公司，近4年多來共有近10億可疑資金進出，其中雙方各2家公司還有涉及網路博弈不法金流。

此外，這些公司為逃漏稅，許多旗下幫眾都涉嫌擔任人頭員工，沒有實際從事工作，以及為了報稅，利用不實支出憑證。

警方經報請專辦企業犯罪的檢察官指揮偵辦後，經蒐證1年多，昨早在雙北市及新竹等地區執行拘提，陸續帶回包括曾盈富、洪瑞宏、曾盈進及旗下公司人頭小弟、公司員工與帳房等共26人到案，其中公司員工人頭還包括天道盟內一代虎的虎頭殺手。

據指出，20多年前時任天道盟太陽會會長吳桐潭，從成員當中挑選「鐵霸」曾盈富及胞弟「太保」曾盈進等人，前往柬埔寨受軍事訓練，成為專業殺手的「一代虎」。而洪瑞宏曾是台北市中山分局員警，從警界離職後展開黑幫生活，由於個性低調加上頭腦靈活，深受幫內大老賞識，如今成為太陽聯盟副盟主。

綽號「太保」曾盈進被移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝）

太陽聯盟副盟主綽號「麥可」洪瑞宏被移送檢方偵辦。（記者邱俊福翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法