慣犯持千元假鈔詐騙檳榔攤 桃警2小時逮人

陳男開車鎖定檳榔攤犯案，持千元道具鈔購物，店員不疑有他收下，發現是假鈔已來不及。（記者鄭淑婷翻攝）

2025/08/19 16:11

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕慣犯以千元道具假鈔行騙攤商，桃園有檳榔攤受害，見男子在車內拿了千元鈔表示要買提神飲料，店員不疑有他給了提神飲料及找零945元，才發現拿到的千元鈔是假的，但男子早已揚長而去，桃園警分局同安派出所獲報，2個多小時即查獲46歲陳姓男子到案，他還大言不慚說「大不了還錢」，原來他之前也以相同手法犯案，被逮後隨即賠償店家並獲不起訴處分，故技重施以為被逮還錢就沒事。

陳男於本月12日上午9點多，獨自開車到桃園區春日路1間檳榔攤，向店員表示要買提神飲料並亮出千元大鈔，店員拿了飲料及945元找零，走到車旁交付，豈料，回頭發現千元大鈔根本是假的，但陳男已經駕車離去，何姓店員說，她是暑假來幫媽媽顧店，收到假鈔還損失飲料、945元很自責。

請繼續往下閱讀...

同安所副所長沈賢祥及警員張簡宇全獲報，立即調閱監視器鎖定車號，掌握嫌犯逃逸路線擴大搜尋，2個多小時即在大有路某宮廟停車場查獲陳男到案，他辯稱「錢是撿來的，不知道是假鈔，大不了還錢就好」，且這已非他首次犯案，員警立即將他帶回所內釐清案情，依法函請偵辦，警方呼籲商家店舖收取款項應多加注意，遇有可疑請立即報案。

陳男持千元道具鈔犯案，詐騙檳榔攤得手飲料、945元找零後，2個多小時即被警方逮捕。（記者鄭淑婷翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法