假網拍優惠賣二手機、洋酒當幌子半年騙250萬 4人落網

2025/08/19 15:53

〔記者楊金城／台南報導〕台南市刑警大隊科技偵查隊破獲「假網拍」詐騙案，以商品優惠價販賣二手機、洋酒，誘導被害人上當，逮捕郭姓、徐姓、彭姓和黃姓夫妻檔計4名嫌犯，警方清查共51名被害人被騙250萬多元，呼籲其他被害人可向南市刑大報案，並持續清查帳戶擴大追查詐團黨羽。

郭嫌等人被指涉在社群網路平台的二手機、菸酒粉絲頁，刊登販賣各式洋酒及iPhone二手機等商品訊息，因打出優惠價格，多數商品在數千到1萬多元，吸引不知情的民眾心動，當被害人依指示將款項匯入指定帳戶後，犯嫌又以「物流延誤」、「缺貨」、「重新排單」等理由拖延時間，被害人在遲遲不見商品到貨時才驚覺受騙。

台南市刑警大隊在1月陸續接獲被害人通報受假網路買賣詐騙，統計半年就有51名被害人被騙走250萬多元，歷經半年多追查，7、8月間分持搜索票、拘票，在高雄、臺中等地區，將郭姓等4名犯嫌查緝到案，全案依法移送台南地檢署偵辦後，將彭男和徐男聲押獲准，郭男和黃女諭令交保。郭男和彭男等4嫌，是屬同一集團或不同假網拍真詐財的犯嫌仍待調查釐清。

對於網路購物詐騙，南市刑大大隊長李宏倫呼籲民眾，不要輕信在社群平台、網路社團或即時通訊群組販售的高價值商品，尤其價格明顯低於市價時，更要提高警覺，須不急、不貪、多查證並使用具第三方支付保障的平台交易。

