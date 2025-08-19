為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    假網拍優惠賣二手機、洋酒當幌子半年騙250萬 4人落網

    警方查扣手機和部分贓款。（南市刑大提供）

    警方查扣手機和部分贓款。（南市刑大提供）

    2025/08/19 15:53

    〔記者楊金城／台南報導〕台南市刑警大隊科技偵查隊破獲「假網拍」詐騙案，以商品優惠價販賣二手機、洋酒，誘導被害人上當，逮捕郭姓、徐姓、彭姓和黃姓夫妻檔計4名嫌犯，警方清查共51名被害人被騙250萬多元，呼籲其他被害人可向南市刑大報案，並持續清查帳戶擴大追查詐團黨羽。

    郭嫌等人被指涉在社群網路平台的二手機、菸酒粉絲頁，刊登販賣各式洋酒及iPhone二手機等商品訊息，因打出優惠價格，多數商品在數千到1萬多元，吸引不知情的民眾心動，當被害人依指示將款項匯入指定帳戶後，犯嫌又以「物流延誤」、「缺貨」、「重新排單」等理由拖延時間，被害人在遲遲不見商品到貨時才驚覺受騙。

    台南市刑警大隊在1月陸續接獲被害人通報受假網路買賣詐騙，統計半年就有51名被害人被騙走250萬多元，歷經半年多追查，7、8月間分持搜索票、拘票，在高雄、臺中等地區，將郭姓等4名犯嫌查緝到案，全案依法移送台南地檢署偵辦後，將彭男和徐男聲押獲准，郭男和黃女諭令交保。郭男和彭男等4嫌，是屬同一集團或不同假網拍真詐財的犯嫌仍待調查釐清。

    對於網路購物詐騙，南市刑大大隊長李宏倫呼籲民眾，不要輕信在社群平台、網路社團或即時通訊群組販售的高價值商品，尤其價格明顯低於市價時，更要提高警覺，須不急、不貪、多查證並使用具第三方支付保障的平台交易。

    ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    犯嫌利用二手機買賣涉嫌財財。（南市刑大提供）

    犯嫌利用二手機買賣涉嫌財財。（南市刑大提供）

    涉嫌假網拍真財財，徐姓犯嫌（中）到案。（南市刑大提供）

    涉嫌假網拍真財財，徐姓犯嫌（中）到案。（南市刑大提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播