台中男載中國製假基地台狂發「普發1萬」詐騙簡訊 法官竟「無保請回」

2025/08/19 15:05

〔記者張瑞楨／台中報導〕立法院7月11日三讀通過「強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」修正案，增列「普發現金1萬元」，相關作業尚未開始，刑事局今年7月即接獲檢舉，有人假冒中央存款保險公司之名，發送俗稱釣魚簡訊的詐騙簡訊，上月21日在國道三號沙鹿交流道旁，查獲林男駕車載送中國製造，俗稱「偽基站」的假基地台趴趴跑，沿途大肆發送「普發1萬」釣魚詐騙簡訊，不料，檢方聲請羈押，台中地院卻裁定「無保請回」，引發輿論爭議。

刑事局指出，上述中國製造假基地台，可在100公尺有效範圍內，遮蔽當地電信業者基地台訊號，每小時發送數千至上萬則釣魚簡訊，涉案的陳姓主嫌是台中市人，今年6月下旬與中國詐團合作，進口中國製假基地台設備來台，再找兒時玩伴林男開車，載運設備大量發送「普發一萬元」詐騙簡訊（又稱釣魚簡訊），中檢聲押，台中地院卻「無保請回」。

台中地院今天解釋說，檢方以參與犯罪組織罪、加重詐欺取財罪等罪嫌，具「勾串共犯或證人之虞」及「反覆實施詐欺行為之虞」聲押林男，但法官上月22日訊問林男，林男坦承犯行，且於警詢時已指證共犯，尚乏證據資料足認林男有串供或滅證等情形；另外，林男無詐欺前科，參與期間不長，僅負責依指示駕駛裝載行動基地台等設備的車輛，並非實際詐騙被害人或收取款項之人，參與的角色邊緣，罪行較輕，尚難認定有反覆實施詐欺犯罪之虞，法官駁回聲請，台中地檢署檢察官沒有抗告，「無保請回」已經確定。

