高捷車站怪男拿刀亂晃沒人注意！ 網友：不要一直低頭滑手機

網友透露在高捷車站遇到有人拿刀亂晃，還好警方即靠處理，網友也呼籲大家別一ˊ直低頭划手機，圖為高捷電扶梯場景、與內文無關。（資料照，記者王榮祥攝）

2025/08/19 15:10

〔記者王榮祥／高雄報導〕一名網友發文指出，在高雄捷運站遇到一位眼睛吊吊的人眼神很兇，手上拿著美工刀還推刀片出來，當下沒幾個人發現，呼籲真的不要一直低頭滑手機!鐵路警察高雄分局指出，現場盤查當事人要求丟棄美工刀，當事人心情平穩後已搭車返回台東，後續將通知到案說明，會依法函送法辦。

網友表示，自己當了熱心市民，在高雄捷運站遇到一個眼睛吊吊的人眼神很兇，手上一直拿著美工刀出來還推刀片出來，第一反應先保持距離、改走樓梯，一出站馬上跟站務員講，後來發現持刀男子一直亂逛、也沒有要搭車，再跑去跟台鐵駐點警察反映，當下超慌亂、還跟男友撞在一起。

網友指出，當下沒有幾個人發現有男子拿刀，呼籲大家真的不要一直低頭滑手機，因為他搭手扶梯的時候也是一直跟著人群走，真的很可怕，在此謝謝站務員跟警察都很積極處理。

鐵路警察局高雄分局說明，巡邏員警於8月18日20時30分許，接獲情侶報稱有男子手拿美工刀亂晃（未推出刀片），經現場盤查為方姓男子（82年次），因明顯情緒低落且有哭泣聲，經員警要求勸說下、該男子先把美工刀丟棄。

員警見其心情平穩後，讓其先搭車返回台東，後續將通知該男子案說明，依涉嫌刑法第151條恐嚇公眾罪嫌函送高雄地方檢察署偵辦。

鐵路警察局呼籲，民眾搭車時不可攜帶違禁物品或危險物品，如因生活需要攜帶刀具應包裝妥當，避免外露而遭造成其他旅客恐慌，影響搭車秩序；另外旅客如有發現可疑人、事、物，請撥打110報案電話或向鐵路駐警、站務人員尋求協助。

