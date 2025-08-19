驚險！彰化縣伸港鄉2童先後闖越馬路 駕駛急煞車

兩童先後橫越馬路穿越雙黃線，險象環生。（圖由民眾提供）

2025/08/19 14:44

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣伸港鄉昨天（18日）出現一個驚險場面，一處路口綠燈車輛都啟動時，原本站在路邊的2個孩童竟先後衝過大馬路，跨越雙黃線到對面，奔跑中完全沒有左右看來車，讓駕駛嚇出一身冷汗立即煞車；由於兩童起跑位子離路口斑馬線僅10餘公尺，駕駛直呼太危險，網友則說希望伸港三姊弟事件不要再發生，否則很可能要晚7天回家。

該名駕駛指出，當時有看到第一個小孩跑進房子，很可能是當地居民的小孩；路口斑馬線就在不遠處，真的看紅綠燈走斑馬線比較安全，且當時她的方向是綠燈，僥倖另外一側車子還沒過來，且孩童衝過馬路時根本沒有看另外一側有無車子；這車多不是小路，而且斑馬線不遠，希望他們家長有看到，要教他們走斑馬線看紅綠燈。

網友指出，不管大人或小孩，穿越馬路還是走斑馬線最安全；還有人認為，兩名孩童離路口斑馬線不過10幾公尺而已，卻貪圖方便直接橫越馬路，實在太危險，希望伸港三姊弟事件不要再發生，千萬不要貪圖方便，否則很可能會晚7天回家。

警方則指出，根據道路交通管理處罰條例第78條，兩童行為可處500元罰鍰，呼籲民眾為了自身安全，穿越馬路應走在斑馬線、人行天橋或地下道，並遵守交通號誌指示。

斑馬線就在10餘米外，孩童卻橫越馬路跨越雙黃線，險象環生。（圖由民眾提供）

