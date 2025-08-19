妻離奇身亡！ 員山醫院院長曾猥褻護理師 獲妻相挺免牢獄之災

宜蘭員山醫院呂姓院長（左）8年前曾犯強制猥褻罪，因妻子相挺免於牢獄之災。（圖由民眾提供）

2025/08/19 14:41

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭員山醫院呂姓院長的王姓妻子，13日在北宜公路駕車墜谷獲救，3天後卻因住家失火喪命，過程疑點重重。67歲呂姓院長被人起底，8年前在宜蘭市某醫院任職期間，曾對女護理師犯強制猥褻罪，判刑8月，因與被害人和解，獲緩刑3年，才免於牢獄之災。

王姓婦人的呂姓丈夫畢業於國防醫學院，是名身心科醫師，當過台北榮總主治醫師、三軍總醫院北投分院院長、國軍花蓮總醫院副院長及醫療部主任，10多年前退休後搬到宜蘭，一對子女在美國，夫婦2人住在三星鄉。

熟識呂姓院長夫婦的友人今天（19日）向本報爆料，王婦家境富裕，待人和氣，包辦家中事務，將丈夫照顧得無微不至，呂男8年前爆發強制猥褻官司後，由她出面安排辯護律師，代夫向原告爭取諒解。

這名友人指出，歷經王婦奔走協商，透過賠償途徑達成和解，一審法官宣告緩刑，促使官司落幕，呂男安度這起風暴，妻子扮演關鍵性角色，他從新聞報導獲知王婦離奇身亡消息，也感到相當詫異。

根據當年判決內容，2017年6月間，呂男在宜蘭市某醫院診間，趁著沒有病患空檔，以歡迎留職停薪後重返職場為由，擁抱女護理師。經護理師大聲喝斥，呂男鬆手時趁機伸出左手抓摸被害人右胸。宜蘭地方法院合議庭審酌相關事證，認定呂男犯強制猥褻罪，考量他與被害人和解，也沒有前科，處有期徒刑8月，併予宣告緩刑3年，以啟自新。

