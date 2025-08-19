三峽4死車禍震驚全台 新北警增4處科技執法維護交通安全

三峽區北大國小周邊增設的科技執法，盲測期間車輛違規不予開罰，只寄發勸導通知，正式上路日期為8月20日。（記者徐聖倫翻攝）

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市三峽區5月份北大國小4死車禍，為提升學童、用路人安全，新北市警局於三峽、樹林、八里新增4處科技執法。新增的4處科技執法，除學區外，大型車輛出入頻繁路段也包含在內，運用AI人工智慧偵測辨識違規，將於明日啟用。

為維護學童與行人路權，三峽區學成路與國成街口北大國小周邊增設科技執法，取締車輛不停讓行人及行駛時段性禁行路段，管制時段內所有車輛均不得駛入國成街；另因大型車輛於上下學時段行駛將對學童通行造成危害，樹林區柑園街二段柑園國中前亦增設科技執法，偵測取締禁止時段違規通行之大貨車。

而非學區的大型車輛出入頻繁路段，為防制大型車事故，八里區賢三街、三峽區國慶路新建置科技執法取締大貨車違規行駛管制區。

警方表示，上述所有新增科技執法路段，盲測宣導期間偵測八里區賢三街違規130件、三峽區國慶路違規109件、三峽區學成路與國成街口違規422件，違規案件以平信寄送無裁罰效力的「科技執法期前宣導通知單」。新增的科技執法正式上路就在明日，新北市警局呼籲，用路人行車時務必遵守交通規則，共同維護交通安全，避免違規受罰。

新增4處科技執法詳細路段、時間段。（記者徐聖倫翻攝）

