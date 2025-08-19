為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    積蓄遭騙光還辦車貸、信貸！ 老翁設定抵押不動產遭阻才知遇詐

    老翁遭詐團騙走積蓄還辦車貸、信貸，設定抵押不動產遭阻才知被詐。（警方提供）

    2025/08/19 14:33

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣一名老翁18日下午3點多前往苗栗縣頭份地政事務所要設定押不動產，由於詐騙集團不動產詐騙花招多，引起地政事務所警覺立刻與頭份警分局聯繫，頭份警分局偵查佐李佳謄趕至現場了解狀況，發現該名老翁受到投資詐騙，聽從詐騙集團佯裝的專員辦理設定抵押不動產，經李佳謄說明、勸告後，老翁才知道自己受騙，頭份警方進一步了解狀況發現老翁積蓄已被騙光，甚至還辦理車貸、信貸。

    頭份警方今天表示，該名老翁加入由詐騙集團成立的通訊軟體Line群組，群組中由詐騙集團成員佯裝的理財專員以提供投資高額獲利手法，讓老翁深陷詐騙集團話術，甚至提領積蓄與詐騙集團車手面交，詐騙集團得逞後，持續詐騙老翁，誘使老翁辦理車貸、信貸投入更多金錢，金額已高達7位數。

    老翁因深信詐騙集團，詐騙集團成員佯裝的理財專員要求老翁將房屋設定抵押，等到老翁18日下午前往地政事務所辦理時，警方獲報後派出偵查佐前往處理，阻止老翁持續受騙。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

