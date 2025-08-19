假投資詐騙謊稱「內線交易」穩賺不賠 7旬婦險被詐150萬

建成派出所警員許加璋（左）、葉家宏（右）攔阻詐騙。（記者王冠仁翻攝）

2025/08/19 13:59

〔記者王冠仁／台北報導〕7旬何姓老婦透過通訊軟體，輾轉加入1個投資群組，她沒有發現這是詐騙集團的陷阱，還以為遇上投資的黃金機會，還依對方所說跑去銀行打算提領150萬元要交給車手；她領錢時，謹記對方說這是「內線交易」，因此謊稱領錢是要用來裝潢房子。幸虧警方及時趕到現場，揭穿詐騙集團的謊言，她這才發現自己上當。

北市警大同分局今天公布這組詐騙集團的話術，同時也呼籲民眾，詐騙集團常假藉「高報酬」或「高獲利」為誘因，誘導民眾匯款或提領現金進行不明投資，這是詐騙集團慣用話術，應保持冷靜、多方查證，並可撥打165反詐騙專線或110向警方諮詢，共同防詐阻騙，以免受騙上當。

警方調查，住在台北市大同區的77歲何姓老婦，透過社群網站、手機通訊軟體，輾轉加入1個投資群組。群組中的理財老師每天吹噓自己大賺特賺，還說有投資的特殊管道可以穩賺不賠，她心癢難耐。

不久後，何詢問如何投資，對方謊稱有內線交易的管道，能以低於市價的價格買進股票再高價賣出；對方還騙說，因為是內線交易，帳面上不能夠有金流，必須去領錢交給「理財專員」儲值，領錢時也不能說是要用來投資。

何事後跑到住家附近的中國信託商業銀行承德分行打算提領150萬元，行員詢問她領錢用途，她謊稱是要用來裝潢房子，但行員再問裝潢時間、範圍及相關細節，她卻說不出來，行員通報警方。

轄區建成派出所警員許加璋、葉家宏趕到現場，員警耐心勸說，她最終才說出實情。員警一聽發現她落入詐騙集團假投資陷阱，立刻援引相關詐騙案例再次勸說，她這才相信自己受騙，打消取款念頭。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方攔阻何婦被騙。（記者王冠仁翻攝）

