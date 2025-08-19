菲變性「正妹」來台賣淫！ IG曝光美照連發擁1.7萬粉

實際找到Sakay的IG，發現都是他在各地旅遊的美照，乍看之下就是1位五官深邃、穿搭時尚的歐美風格混血正妹。（圖擷取自當事人IG）

2025/08/19 15:30

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北市大安分局敦化南路派出所13日晚間，在忠孝東路4段統領大樓旅店臨檢時，當場查獲33歲楊姓男子與1名26歲、來台觀光的菲律賓籍男子Sakay從事性交易。警方調查，Sakay已接受隆胸及變性手術，平日穿著裙裝、濃妝打扮成女性模樣，外貌宛如東南亞年輕正妹，實際找到他的IG，發現是擁有1萬7000多人追蹤的小網紅。

據了解，Sakay身材高挑，經手術後胸型明顯，平日多以短裙、合身上衣打扮，妝容精緻、艷麗，乍看之下與年輕女子無異。警方調查，Sakay常出沒於統領大樓1樓星巴克咖啡廳，隨機搭訕路人並交換聯絡方式，再與不特定對象相約至旅店進行性交易，每次收費新台幣5000元。

實際找到Sakay的IG，發現都是他在各地旅遊的美照，乍看之下就是1位五官深邃、穿搭時尚的歐美風格混血正妹。與他從事性交易的楊姓男子，在得知對方其實是變性人時，也是臉色瞬間鐵青、滿臉錯愕，甚至一度愣在現場說不出話，反應極為震驚。

