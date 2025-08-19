為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    台中婦人領百萬以為遭詐騙 熱心警護鈔送回家

    台中一名劉姓婦人臨櫃提領100萬元，行員擔心遇到詐騙關懷提問，並通知員警護鈔，讓她相當感謝。（記者陳建志翻攝）

    台中一名劉姓婦人臨櫃提領100萬元，行員擔心遇到詐騙關懷提問，並通知員警護鈔，讓她相當感謝。（記者陳建志翻攝）

    2025/08/19 13:15

    〔記者陳建志／台中報導〕台中60多歲劉姓婦人，近日中午到大里一家銀行臨櫃提領100萬元，行員擔心遇到詐騙關懷提問，並宣導常見的詐騙手法，婦人表示這筆錢是要支付老家裝修的費用，並非碰到詐騙，不過因從沒一次領這麼多錢很緊張，行員詢問是否要護鈔？婦人開心同意，行員聯繫警方到場執行護鈔勤務，將她安全護送回家，對於員警貼心服務頻頻感謝。

    這名劉姓婦人近日中午12點多到大里塗城路元大銀行辦理臨櫃提款100萬元，因一次提領鉅額款項，行員為避免婦人遭詐騙，將警方反詐騙文宣拿給婦人看，並關懷提醒詐騙常用的手法，確認婦人未遭詐騙後完成提領。

    不過劉姓婦人表示，第1次領這麼多現金很緊張，行員立刻詢問是否需要護鈔？婦人一聽有這服務欣然同意，行員立即協助聯繫警方。

    霧峰分局成功派出所巡佐李守正、警員何孟芝獲報後趕到銀行，再次跟婦人確認這筆錢的用途，婦人告知真的是支付老家裝修的費用，並不是碰到詐騙，小心翼翼將百萬大鈔收進提袋，由員警協助護送返家，讓她對警方貼心的為民服務深表感謝。

