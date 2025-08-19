戴寧如願赴台中地檢報到服刑 法界：裁量適不適切應由檢說明

嘉義地檢署今上午未見戴寧現身，10點許接獲通知戴寧已到台中地檢署報到執行。（記者王善嬿攝）

2025/08/19 14:30

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市議員戴寧因詐領助理費違反貪污治罪條例，被判刑5年6月定讞，原定今上午10點到嘉義地檢署報到執行，不料10點10分現身台中地檢署報到，由台中地檢代為發監執行，戴寧「先斬後奏」舉動，引起外界議論。嘉檢今回應，12日傳票送達給戴寧簽收，15日戴寧就遷戶籍到台中市，雖日前委由律師申請由台中地檢署代為執行，認於法不合予以駁回，然而按刑事訴訟法、監獄行刑法以及發監執行相關規範，以確保受刑人準時到案執行為要，考量檢察一體原則及節約執行成本，故由台中地檢執行檢察官代為發監執行。

嘉檢表示，經查戴寧戶籍已於15日下午1點許遷移至台中，且依所定執行期日到案，沒有故意逃避執行情形，再經嘉檢協請台中地檢，考量檢察一體原則及節約執行成本，由台中地檢執行檢察官代為發監執行。

請繼續往下閱讀...

律師張道周說，一般來講，受刑人接獲嘉義地檢署送達的傳票通知，應到嘉檢報到、由嘉檢檢察官發監執行，再視狀況移監，受刑人提出暫緩執行，或因某些考量希望到指定地方執行，都很常見。

張道周表示，報到執行前，戴寧雖申請改由台中地檢署代執行，嘉檢因於法不合未准許，然而檢方發監執行主要以受刑人準時報到執行為考量，也會審酌包含受刑人家人探視是否方便，或原本沒生病，發監執行時生病且病況嚴重等情事變更情形，給予方便，囑託其他地檢署代為執行。

張道周說，戴寧是嘉義市議員，生活重心理論上都在嘉義，在發監執行前遷移戶籍，讓人質疑是真的有方便家人探視需求，還是一開始就不想在嘉義監獄執行，這樣的裁量適不適切，應由檢方釐清說明。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法