    首頁　>　社會

    台中南屯大樓逃生梯「躺1人」 竟是鄰棟失智婦

    李婦（左）躺在南屯住宅3樓逃生梯間熟睡。（圖由讀者提供）

    李婦（左）躺在南屯住宅3樓逃生梯間熟睡。（圖由讀者提供）

    2025/08/19 13:29

    〔記者黃旭磊／台中報導〕台中南屯區73歲李婦有失智病史，女兒傍晚下班驚見母親失蹤，報警協尋由警方展開地毯式搜查，員警拿李婦照片逐家敲門詢問社區住戶，並調閱大樓監視器近50支畫面中比對，查出李婦躲在鄰棟大樓3樓逃生梯間熟睡，李婦在社區裡繞5個多小時，見警方到場稱「忘了回家路。」

    台中市第四警分局今表示，徐女8日傍晚慌張跑進春社派出所報案，稱下班返家發現73歲母親不見蹤影，由於母親有失智就醫紀錄，擔心在外發生危險，巡佐蔡明佳、警員黃凱群兵分兩路，1人拿著李婦照片逐家敲門詢問社區住戶，另1人調閱近50支大樓監視器畫面，迅速推斷李婦仍在社區範圍內。

    警方在晚間10時許發現鄰棟大樓3樓逃生梯「躺了1個人」，發現李婦蜷縮身體、緊閉眼熟睡，員警登樓輕呼「阿嬤，妳怎麼躺在這裡，」李婦緩緩睜開眼，說出門忘了回家的路，在社區裡繞了將近5小時，最後體力不支只能坐下休息，不知不覺就睡著了。

    徐女見媽媽未無傷，由員警攙扶協助一同返家，徐女稱母親約傍晚4、5點離家，感謝員警挨家挨戶在逃生梯間找到人。

    第四警分局長蔡慶星說，長者記憶與體力衰退，更需要家人及親友關懷與協助，若發現迷失狀況，請立即撥打110報案，由警察協助處理避免發生意外。

