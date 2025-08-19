為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    律師蔡鴻燊勾結詐團重判25年 律懲會決議停止職務

    律師懲戒委員會認定蔡鴻燊違反律師法、律師倫理規範均情節重大，決議將蔡停止律師職務。（資料照）

    律師懲戒委員會認定蔡鴻燊違反律師法、律師倫理規範均情節重大，決議將蔡停止律師職務。（資料照）

    2025/08/19 13:21

    〔記者楊國文／台北報導〕檢警調去年破獲全台首見的「台版地面師」偽造遺囑詐騙遺產集團，查出律師蔡鴻燊涉勾結詐團，偽造獨居老人代筆遺囑，過戶其不動產牟利，3年詐得近1.5億元，台北地院今年7月重判蔡鴻燊25年，蔡當庭哭喊「我什麼都不知道，為什麼判我這麼重？」律師懲戒委員會認定蔡違反律師法、律師倫理規範均情節重大，決議將蔡停止律師職務。

    律師懲戒委員會亦指出，依律師法第74條第1項規定，律師若涉律師法第7條所定觸犯最重本刑5年以上的貪污、行賄、侵占、詐欺、背信，或最輕本刑1年以上之罪遭檢察官起訴，在判決確定前，得停止其執行職務。

    律懲會表示，若將來刑事判決確定蔡是涉律師法第７條規定的貪污等罪，將再討論其懲戒處分，從輕至重共有５種懲戒處分，依序是：命自費接受律師倫理規範6至12小時課程；警告；申誡停止執行律師職務2月以上、2年以下；除名。

    北檢查出，2021年詐團首腦蔡尚岳獲新北市2名里長告知有獨居老人遺產無人辦理繼承，可用偽造遺囑詐取2人遺產與不動產合建後利益，蔡再邀約土地整合業者加入其設立的全絨公司，指示公司員工以北市地政局未辦理繼承登記專區的列管名冊為案源。

    蔡透過員警、戶政人員、書記官確認被繼承人戶籍資料，指派員工實地勘查、篩選被繼承人遺留的不動產後，先找配合擔任代筆遺囑的受遺贈人、見證人，再向身兼民間公證人的律師蔡鴻燊取得聲明書認證，到戶政單位及金融機構辦不動產所有權移轉登記、提領存款，犯罪手法如日劇「地面師」。

    北檢偵查認定，該集團自2021年8月起申辦不動產過戶11件，7件得逞、4件未遂，不法獲利1億4925萬4298元，依詐欺、貪污等罪起訴蔡鴻燊、蔡尚岳共44人，並將蔡鴻燊移付懲戒。

    刑責部份，台北地院審理認為，蔡鴻燊身兼民間公證人，受國家委託從事認證事務，竟收賄配合認證偽造的代筆遺囑、聲明書，審理時耗費司法資源、傳喚多達20多名證人，當證人證述對他不利時，擅自出言干擾作證，犯後態度不佳，毫無悔意，重判25年。

    懲戒部份，律師懲戒委員會傳喚蔡鴻燊到會說明，蔡堅稱沒有犯罪，對於被一審重判25年，感到冤枉。

    但律懲會認為，檢方起訴指控蔡鴻燊勾結詐團詐取不動產過戶，違反律師法、律師倫理規範均情節重大，且一審被重判25年，有必要嚴懲，因刑事判決尚未確定，決議先將蔡停止執行職務。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

