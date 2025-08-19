為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    小三分手要連鎖咖啡店股權 人妻火大提告求償

    外遇男提分手，小三要求送她一間「連鎖咖啡店」留念。示意圖。（圖取自freepik）

    外遇男提分手，小三要求送她一間「連鎖咖啡店」留念。示意圖。（圖取自freepik）

    2025/08/19 13:45

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕林姓男子外遇多年，他想結束跟小三梁女的感情，梁女「想留下一些東西對外宣示我們曾經在一起過」，提議林男把經營的知名連鎖咖啡店股權讓給她，林妻得知此事火冒三丈，提告向梁女求償200萬元，梁女辯稱兩人僅是好友沒有外遇，但說詞不被法官採信，依侵害配偶權判她應賠30萬元。

    判決指出，林姓男子和妻子結婚多年，林妻事業有成，不但是某交通公司的董事，更是股票上市公司的高階主管；但林妻疑似忙於工作，讓丈夫有了出軌的藉口，林男與小三梁女暗通款曲多年，但他始終無法給梁女承諾，兩人最後還是分手收場。

    梁女不甘心經營多年的感情就此作收，向林男提議把經營的知名連鎖咖啡店股權讓給她，還說「我想留下一些東西對外宣示我們曾經在一起過」、「宣示你的不得不離開」、「宣示我們不得已的錯過」、「至少你曾經是我規劃的未來藍圖之一」、「我不會再有這樣的心動和心痛了」、「刻骨銘心來自於那些真心投入和相處點滴」。

    林、梁原以為外遇的事無人知曉，沒想到兩人私下暗通款曲的事早已被林妻掌握，私下委托徵信社跟監，並取得兩人親密互動的影片，林妻原本只打算留下事證待日後再算總帳，當她得知梁女有意搶奪丈夫咖啡店時，直接向梁女提告求償200萬元。

    高雄地方法院審理時，梁女否認與林男有染，辯稱兩人從高中時代就是好友，但從沒有逾矩的行為，但法官檢視相關事證，認定梁女確實與林男有逾越男女交往分際，並侵害林妻的配偶權，因此判她應賠30萬元，可上訴。

