    首頁　>　社會

    桃園某收容機構主任涉猥褻性侵 社會局：已停止新收個案

    桃園某收容機構張姓主任被起訴。（資料照）

    桃園某收容機構張姓主任被起訴。（資料照）

    2025/08/19 13:53

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園某收容機構張姓主任被控涉嫌猥褻安置少女、性侵員工及侵占善款被起訴，他曾是更生人，後來投身偏差少年輔導工作，且取得神職身分，對比檯面下種種惡行相當諷刺，宛如披著羊皮的狼，而該收容機構目前已停止新收個案。

    桃市府社會局表示，接獲檢舉後即依據兒少法進行調查，了解該機構內所有個案受照顧情形，並針對機構管理進行了解，除要求機構調整疑似涉案人員的相關職務，也安排個案接受心理創傷輔導、衛教及法律協助，目前該機構已不再收新案，尚有收容9名個案，皆是少年，無少女，目前照顧狀況尚可，將密切關注其後續情形。

    另，張姓執行長被控侵占外界善款，且被爆料社會局每月補助每名容留少年2萬多元照顧費，張卻只給少年600元零用金，對此，社會局表示，針對財務等部份，社會局依法對兒少安置機構有監督、糾正其業務的義務，因此經實地財務查核後，發現該機構確實有涉及財務違法支用情事並函文諭知違法，但該機構仍一意孤行，不願返還上開涉違法支出，社會局基於責信社會、維護兒少相關權益而主動告發。

    社會局表示，此案發生後已訂定機構兒少零用金制度、加強財務查核，以及要求每年辦理性侵害及性騷擾相關訓練，此外，也加強安置兒少的申訴管道宣導，不定期訪查並抽訪個案予以關懷，呼籲安置機構妥善照顧安置個案，不得有違法情事。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

