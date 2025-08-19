桃園少年收容機構主任驚爆侵占近千萬善款 另涉猥褻性侵院生員工

桃園市某知名宗教授年收容機構張姓主任驚爆侵占千萬善款，更涉嫌猥褻、性侵院生籍女員工；案經桃園地檢署偵辦起訴。（記者余瑞仁攝）

2025/08/19 13:23

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市某具宗教背景的少年輔導機構長年受市府社會局及法院委託、轉介收容輔導不適宜家庭內教養或行為偏差少年，卻爆出機構張姓主任與其妻多年來涉嫌侵占善款841萬餘元、勞務費78萬餘元，張姓主任更涉嫌假藉刮痧對2名院生加以猥褻、對1名女員工指侵得逞，桃園地檢署偵辦後依業務侵占、強制猥褻、強制性交等罪嫌起訴張男、張妻與機構會計等4人。

檢方調查，張男所成立宗教團體少年機構在桃園市具相當知名度，因此長年受社會局及法院委託、轉介收容輔導行為偏差少年、少女，而張男也藉此成立由偏差行為少年為主體的樂團，活躍於各公益活動。

起訴指出，張男與其擔任機構會計的妻子及另2名機構輔導員與會計，卻假藉該機構邀請張所成立的樂團從事公益演出機會，及透過網路銷售該機構製作的蛋黃酥、滷鴨翅商品，讓民眾誤信銷售所得全歸為機構而購買，張男卻提供樂團公司帳戶讓購買商品民眾匯款，自2017年至今年2月間涉嫌侵占銷售款841萬餘元；張男等人另利用機構員工簽立提供領據申領勞務費，涉嫌侵占勞務費用78萬餘元。

此外，張男更被控於2022年間，假藉對院內1名身心障礙女院生及另名女院生刮痧，而加撫摸胸部、用刮痧板碰觸私密處等猥褻行為，另於2023年間對機構內1名女員工也假藉刮痧機會指侵得逞。

