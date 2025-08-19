為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    東港雨後路溼滑 避左轉車急煞摔車還是撞上

    東港中正路昨天深夜發生嚴重車禍。（警方提供）

    2025/08/19 12:35

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣昨天受到大雨侵襲路面濕滑，晚間就發生一起先摔車後才碰撞的交通事故，警方指出，44歲的王男駕駛廂型車沿中正路二段左轉，35歲的顏男駕駛機車疑似為閃避卻摔車，兩車卻仍發生碰撞的事故。

    警方指出，當時王男駕車沿中正路二段外側車道由東往西，並於興東路口要左轉往南，而由西往東的顏男見狀，急煞卻疑因天雨路滑摔車，但因速度較快，最後仍在地面滑行卻仍發生碰撞。

    「差點嚇尿！」驚悚瞬間是讓目擊者直呼，她說，當時是碰一聲巨響，車禍就眼睜睜的出現在她面前，是嚇到不行，還聽警方說，男方傷勢需要集氣；警方對媒體則表示，顏男多處擦傷送往醫院，而王男並無受傷，且經酒測無飲酒情事，顏男目前在醫院治療，待抽血檢測中

    警方強調，這種倒車後才撞上的碰撞，廂型車仍有相對的因果關係，但相關肇事原因調查釐清中，警方並呼籲，雨天後天雨路滑，都有可能增加車輛打滑的風險，請無法駕駛何車種車輛，務必放慢速度並於路口停讓，減少事故風險。

