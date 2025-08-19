老翁騎單車闖86快速道夫妻駕車戒護 網讚：好人一生平安

騎單車誤上86線快速道路的70多歲黃姓老翁，身旁不時有車輛疾馳而過，險象環生。（取自爆廢公社）

2025/08/19 12:13

〔記者王俊忠／台南報導〕有網友在社群「爆廢公社」po文與影片指出，19日清晨開車從86線快速道路下交流道時，見86線對向有1位騎單車的阿伯，恐生危險，網友再迴轉上86線道，一面保護騎的搖搖晃晃的阿伯、一面報警。警方獲報到場發現阿伯是70多歲疑有重聽的黃姓老翁，黃翁說是要到安平找兒子、誤上快速道路。

警方先將黃翁與其電動輔助單車移置、帶回派出所，並通知其家屬出面帶回黃翁，同時依違反道交條例對黃翁製單開罰。

從網友po出的影片可見黃翁在86線道上車騎的搖搖晃晃，狀似有喝酒，一旁內側車道不時有車輛高速疾馳而過，險象環生。其他網友紛紛稱讚這對好心的夫妻網友開車在後方保護黃翁、幸好有你們幫忙，好人會一生平安。

轄區台南市警六分局調查，19日清晨6點許，市警局110轉報稱有民眾騎自行車誤闖台86線快速道路，警方即派員前往，經查是1名70多歲的黃姓老翁為了去安平找兒子，黃從86線南區灣裡交流道騎電動輔助自行車誤闖上86快速道路。警方攔停後發現黃翁疑似重聽，溝通上有困難，為避免發生危險，移置黃翁的單車並將黃帶回派出所，隨後通知家屬帶其返家。

由於黃翁行為涉違反道路交通管理處罰條例第33條第4項，可處3000元以上6000元以下罰鍰，警方已依規定開罰，並呼籲民眾隨時關心家中長輩駕駛狀況，避免發生危險。

騎單車誤上86線快速道路的70多歲黃姓老翁，警方獲報趕抵查處。（取自爆廢公社）

