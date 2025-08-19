為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    想多賺一點！68歲婦險遭泰達幣詐騙 警急阻提款百萬

    員警說服民眾提供交易對話紀錄。（記者鄭景議翻攝）

    員警說服民眾提供交易對話紀錄。（記者鄭景議翻攝）

    2025/08/19 12:48

    〔記者鄭景議／台北報導〕台北市南港一名68歲王姓婦人，上週末到銀行臨櫃欲提款100萬元投入虛擬貨幣「泰達幣」，北市南港分局警方趕赴現場極力勸阻時，王婦仍直喊「我只是想多賺一點！」，堅持要解定存。所幸在員警耐心說明下，最終驚險保住積蓄。

    據了解，王婦為退休公務員，先前在臉書瀏覽到泰達幣投資廣告，隨即被邀入LINE投資群組，日前已面交10萬元給提款車手，且APP程式顯示帳面已有些許獲利，使她深信不疑，甚至數度拒絕銀行行員勸說，執意要解定存再投入100萬元。

    南港所警員林柏鈞、林暐倫獲報後立即趕赴現場，見王婦態度堅決，便以自身辦案經驗、堅定語氣耐心勸導，並請她提供投資群組對話紀錄及操作程式畫面。經檢視後，警方立即斷定這是典型投資詐騙，並指出對方所提供的APP介面都是偽造的假畫面。王婦聽聞後神情一度錯愕，隨後才恍然大悟，慶幸自己在警方協助下及時止損。

    南港分局呼籲，詐騙集團近期猖獗，手法推陳出新，民眾勿輕信不明投資管道，尤其涉及匯款、轉帳或虛擬貨幣投資時務必謹慎。如有疑慮，請撥打165反詐騙專線或向警方查證，以免造成鉅額損失。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    圖 圖
    圖 圖
