女友負氣離家投靠閨蜜 竟害自己和男友被囚84小時

2025/08/19 13:06

〔記者黃佳琳／高雄報導〕呂姓男子和官姓女友吵架，官女跑去投靠閨蜜「小雯」，殊不知「小雯」的葉姓男友和呂男有買毒糾紛，葉男先設局制住官女，並逼她說出呂男落腳處，再將他們囚禁84小時，期間兩人不斷被葉男等人餵藥、痛毆，直到交出17萬餘元財物才獲釋，共犯之一的黃姓男逃了2年落網，被依剝奪他人行動自由罪判刑1年，強制罪部分判刑5月，得易科罰金。

判決指出，2021年5月，葉姓男子以賒帳方式向游姓男子買毒品，毒品到手後，呂姓男子拿了4千元假鈔向葉男買毒品，呂男拿到假鈔後，因無法向上游的盤商游男交待沖帳，心中暗自生恨，只能自己賠掉這筆錢。

同月24日深夜，呂男從女友「小雯」口中得知，呂男和官姓女友吵架後，官女離家要來投靠小雯，呂男於是邀集黃姓等多名友人到他家，當官女抵達後，一行人立刻控制住官女行動。

葉男問官女呂男住在哪，官女不說，先被李男動手打了她一巴掌，旁邊還有人拿槍拉滑套，並勸她：「如果妳不想討皮肉痛就說出來」，官女被逼無奈，只好說出呂男住的落腳處，葉男一行人押著她去抓人，在三民區找到人後，葉男等人拿棍棒、刀械、電擊棒毆打呂男，期間官女因害怕哭鬧，被強迫吞下不明藥丸昏睡，兩人被囚禁凌虐84小時後，拿出17萬餘元財物才獲釋。

隔月，另名王姓藥腳因葉男積欠買毒費用2萬5千元，葉嫌率眾前往暴力討債，過程中見同夥花姓男子未全力毆打逼債，懷疑兩人串通，他再帶人到前鎭區砸毀花男的汽車，花男不知車子被砸是葉男所為，誤以為仇家報復，報警處理，後葉嫌等人得知此事，決定再教訓他一頓，將他誘騙至鼓山區大樓民宅，黃男拿開刀山恐嚇「你要反抗的話，我今天一定要砍死你」、「不寫和解書的話，要將你的手砍斷」，逼花男撤銷毀損告訴才放他一馬。

高雄地院審理時，葉男辯稱是呂男先嗆聲要找他輸贏才動手教訓他，並沒有強迫官女講出呂男下落，也沒有限制兩人行動自由，但法官根據相關事證不採信他的說詞，依妨害自由罪判他徒刑8月，另涉強制罪部分判刑4月，得易科罰金，葉未上訴，全案定讞；同案的黃姓男子則是案發後落跑被通緝，他逃了2年後落網，被法官依剝奪他人行動自由罪判刑1年，強制罪部分判刑5月，得易科罰金，可上訴。

