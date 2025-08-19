疑點多！ 員山醫院院長妻遇火劫 20坪客廳燃燒面積不到3坪

宜蘭員山醫院呂姓院長的王姓妻子，在住處遇火劫喪命，起火點疑在1樓客廳沙發，燃燒面積不到3坪。（圖由讀者提供）

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭員山醫院呂姓院長的王姓妻子，駕車在北宜公路墜谷獲救，3天後卻在家中遇火劫喪命，檢警將在明天（20日）解剖王婦遺體，調查體內是否有可疑藥物反應。由於約20坪大的客廳火場燃燒面積不到3坪，事發當下，王婦似乎沒有逃生跡象，種種疑點成了檢警追查的重點。

63歲的王姓婦人，13日獨自駕駛黑色賓士E300前往頭城北宜公路，不慎墜落80公尺深山谷，所幸賓士內建緊急求助系統自動啟動，順利通報警方，再轉由宜縣消防局救援，呂姓丈夫見妻子死裡逃生，當場相擁而泣。

16日傍晚5點，王婦位在三星鄉大洲一路的二層樓農舍住宅失火，她送醫後不治，呂姓丈夫吸入性嗆傷，目前仍在住院治療。王婦死因離奇，檢警啟動偵辦，首要之務針對火警當天案發過程進一步釐清。

據了解，消防人員抵達火場時，王姓婦人已在農舍一樓大門口，由丈夫施以急救，消防員接手後發現她已無生命徵象，不到半小時火勢撲滅，經過火場勘驗，起火點在客廳內的沙發，現場沒有聞到汽油味，也無可疑瓶罐及逃生跡象，約20坪大的客廳，燃燒面積不到3坪。

呂姓丈夫告訴警方，事發當時，他在農舍外的庭院除草，聽到屋內傳來轟然聲響，趕緊進屋將妻子抱到大門口急救。消防人員到場救火，農舍庭院草地確實有一台除草機。

王婦從北宜公路駕車墜谷獲救到住處火警身亡，過程曲折離奇，外界認為死因不單純，質疑王婦生前是否投保高額保險？火災發生前有無服用藥物？否則怎無逃生跡象？農舍起火時，獨留王婦在屋內，呂姓丈夫剛好在屋外的庭院除草，種種巧合啟人疑竇。

宜蘭地檢署今天回應，檢察官將會同法醫解剖當事人遺體，基於偵查不公開，不便透露相關細節。

