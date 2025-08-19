東南亞正妹竟是變性人！ 台男嫖後見真相情緒崩潰

Sakay身材高挑，經手術後胸型明顯，平日多以短裙、合身上衣打扮，妝容精緻，五官清秀，乍看之下與年輕女子無異。（記者鄭景議翻攝）

2025/08/19 12:42

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市大安分局敦化南路派出所13日晚間，在忠孝東路4段統領大樓旅店臨檢時，當場查獲33歲楊姓男子與1名26歲、來台觀光的菲律賓籍男子 Sakay從事性交易。警方調查，Sakay已接受隆胸及變性手術，平日穿著裙裝、濃妝打扮成女性模樣，外貌宛如東南亞年輕正妹；楊男根本不知對方是變性人，身分真相揭露後，當場情緒崩潰、呆若木雞。

警方調查，Sakay常出沒於統領大樓1樓星巴克咖啡廳，隨機搭訕路人並交換聯絡方式，再與不特定對象相約至旅店進行性交易，每次收費新台幣5000元。警方昨晚依線報執行臨檢，當場查扣交易所得5000元。

據了解，Sakay身材高挑，經手術後胸型明顯，平日多以短裙、合身上衣打扮，妝容精緻，五官清秀，乍看之下與年輕女子無異。楊男在得知對方其實是變性人時，臉色瞬間鐵青、滿臉錯愕，甚至一度愣在現場說不出話，反應極為震驚。

警方將全案訊後依《社會秩序維護法》第80條將2人移送裁處。大安分局呼籲，性交易不僅觸法，也可能危及個人安全與健康，警方將持續加強查察旅宿業及相關可疑場所，以維護社會善良風俗與公共秩序。

