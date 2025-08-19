5月男嬰卡床護欄縫窒息亡 廠商負責人逆轉獲判無罪確定

床護欄不安全害死男嬰，公司負責人被判6月徒刑，逆轉獲無罪。圖為前立委羅致政曾召開記者會質疑，市售許多包括床圍、嬰兒床等嬰幼兒產品沒有國家檢驗標準，導致意外頻傳。（資料照）

2025/08/19 12:19

〔記者張文川／台北報導〕9年前基隆一對陳姓新手爸媽，生了一對龍鳳胎，母親餵奶後將5個月大的兒子、女兒放在嬰兒床上，床緣裝有聖嬰公司生產的床護欄，不料兒子翻身後卡在床與護欄間隙而窒息身亡；基隆地檢署認為床護欄設計有瑕疵，將聖嬰公司潘姓女負責人依過失致死罪嫌起訴，一審將她判刑6月，二審、更一審皆加重判刑1年，經纏訟9年，高院更二審認定廠商無過失，判潘女無罪確定。

2016年5月17日，陳妻替兒女餵完奶後放在床上睡覺，自己到廚房整理家務，有兩度返回嬰兒房發現沒異狀才放心打掃，不料1小時40分鐘後，她聽到女兒在哭，回到嬰兒房間，看到兒子發生意外，左半身卡在床與床護欄的間隙，臉部發黑窒息死亡。

請繼續往下閱讀...

法醫解剖後認定，男嬰死因是胸部遭壓迫，致窒息死亡，檢方將聖嬰公司潘姓負責人依業務過失致死罪嫌起訴。

基隆地院認為，床護欄是潘姓負責人所設計、製造，商品透過網路通路販售，標示為「0-6歲」適用，卻未在明顯處標示1歲半以下嬰兒使用時，可能發生卡在間隙的情況，將潘女判刑6月，二審高院認為犯後一再飾詞狡辯，企圖卸責，未達成和解，改判刑1年，案經最高法院2度發回更審，高院更一審仍判刑1年，更二審逆轉改認定業者沒有過失，改判潘女無罪；檢察官不服而上訴，最高法院駁回上訴，潘女確定無罪。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法