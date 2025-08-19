為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    竹市早餐店疑2度遭黑幫砸店 學者痛批市府、警方麻木不仁

    新竹市爆疑幫派2度砸早餐店家誇張治安事件，銘傳大學媒體學者杜聖聰：連善良店家都無法守護，警方處置至為失望。圖為新竹市警察局。（記者洪美秀攝）

    新竹市爆疑幫派2度砸早餐店家誇張治安事件，銘傳大學媒體學者杜聖聰：連善良店家都無法守護，警方處置至為失望。圖為新竹市警察局。（記者洪美秀攝）

    2025/08/19 12:59

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市林森路前天清晨爆發有早餐店家只因不出借廁所，竟遭李姓男子2度砸店及甩巴掌的嚴重治安事件，且警方消極的處置作為也引發議論。對此，銘傳大學媒體學者杜聖聰發文提到，如果這是在新竹市以外的任何縣市，一個規規矩矩做生意的店家，被壞人砸店，甩老闆娘巴掌。警方勸離後，息事寧人放人；而這個壞人又再度傷害善良店家。如果這發生在台北或高雄或台中，警察敢不敢束手無策？敢不敢縱放？敢不敢坐視店家不到6小時內，連續受到二次傷害？

    杜聖聰說，竹市警察局為什麼會採取消極作為？令人傻眼的是新竹市的執政者掉了鏈條，沒有人追究警察局失職，連一句道歉都換不到。他曾身為警察的老師，對竹市警察局的處理至為失望。連善良店家的安全都守護不了，難怪施政滿意度永遠是最後一名。

    杜聖聰也提醒，726的狂勝，是大家討厭民進黨一連串天災人禍的「懲罰性投票」，這種情緒性的賭爛票，不等同於大家對於新竹市的施政「買單」。連善良店家的安全都守護不了，連一句道歉都等不到。批市府及警察局是麻木不仁，丟臉至極。

