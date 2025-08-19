新北9月起違停拖吊前將限時段廣播通知 試辦一年

許芫綺表示，交通局今年與拖吊業者重新簽訂合約，規定拖吊車全面安裝廣播設備，並在拖吊作業前廣播提醒，新措施將自9月起試辦一年。（新北市交通局提供）

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市過往拖吊前曾會廣播通知車主，後續因民眾批評吵鬧而取消，市議會多名議員在質詢時反映爭取加回，給予民眾立即改正機會。市府交通局停車營運科長許芫綺表示，交通局今年與拖吊業者重新簽訂合約，規定拖吊車全面安裝廣播設備，並在拖吊作業前廣播提醒，新措施將自9月起試辦一年。

許芫綺說，考量增設廣播機制是盼藉由民眾主動配合加速排除違停，為避免干擾周邊住戶，「拖吊前廣播」作業時間為每日9點至12點、下午2點至7點這2個時段，但也提醒車主，攸關行人安全地點，如鄰近學校、圖書館、醫療機構及人行道、行人穿越道，還有公車停靠區前後10公尺、併排停車或交叉路口10公尺內違停車輛，則一律不廣播，馬上拖吊。

交通局補充，拖吊前廣播僅為提醒，並非執法必要程序，違規停車舉發及拖吊由警察局依照「道路交通管理處理條例」第56條規定辦理，試辦期間會持續蒐集各方意見，仍呼籲車主避免愛車被拖吊的最佳方式仍是遵守交通規則、勿違停。

