盜用「車模界林志玲」護照、戴5千萬RM粉鑽錶 女騙徒繼續羈押禁見

廖女被拘捕時戴的Richard Mille粉色鑲鑽腕錶，由1名口罩男以3900萬元得標，創下台中分署拍賣最高價紀錄。圖非新聞人物。（資料照）

2025/08/19 11:56

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中地檢署起訴36歲女子廖呈婕，中檢指控她涉嫌盜用施打牛奶針死亡「車模界林志玲」蔡語芯的護照，申辦銀行帳戶，再以「假戀愛、真詐財」對美國男人情感詐騙，今年1月趁她返台時，將一身時尚並配戴RM粉鑽錶的廖女逮捕羈押，此Richard Mille粉色鑲鑽腕錶事後以3900萬元拍出，創下台中分署拍賣最高價紀錄，台中地院則裁定廖女延長羈押兩個月。

檢方今年1月拘捕廖女與共犯時，還一併查扣廖女疑似用犯罪所得，購置RM粉鑽錶（Richard Mille）、鑽石、虛擬貨幣等，以及買給父親的Lexus RX350h豪華車，其中，最高價且最知名是廖女被逮捕當時，身上戴的全球限量Richard Mille名錶（RM粉鑽錶），市價約5000萬元，中檢拍賣時，由1名戴口罩男子以3900萬元得標。

中檢聲請羈押禁見獲准，起訴後台中地院裁定繼續羈押，台中地院又裁定廖女從本月21日延長羈押兩個月的主要理由，是廖女於本月（8月）6日開庭時，她僅坦承洗錢，以及冒名使用他人護照等罪名（指「車模界林志玲」蔡語芯的護照），仍否認加重詐欺取財及發起、主持、操縱、指揮犯罪組織（愛情詐騙集團）等罪名。

法官認為，依證據顯示，廖女涉嫌上述罪名的嫌疑確屬重大，另外，她又有多次入出境紀錄，頻繁出境到不同國家，供詞也與其他共犯不同，有逃亡及反覆犯罪之虞，裁定繼續羈押禁見。

「車模界林志玲」蔡語芯施打牛奶針後不幸死亡，她的護照疑似被廖女冒用。（翻攝自臉書）

