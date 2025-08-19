為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    網購、假檢警詐騙手法升級 全民防詐要當心

    刑事警察局今天公布「165打詐儀錶板」最新統計數據，局長周幼偉邀請北檢主任檢察官曾揚嶺與藝人林郁順（黑面）出席記者會提醒民眾小心受騙。（記者邱俊福攝）

    刑事警察局今天公布「165打詐儀錶板」最新統計數據，局長周幼偉邀請北檢主任檢察官曾揚嶺與藝人林郁順（黑面）出席記者會提醒民眾小心受騙。（記者邱俊福攝）

    2025/08/19 12:56

    〔記者邱俊福／台北報導〕刑事警察局今天公布「165打詐儀錶板」最新統計數據，經分析發現，最嚴重的假投資詐騙降幅最為顯著，上月平均每日87件、財損1億3779萬餘元，較打詐儀表板開始的去年8月平均每日176件、2億8740萬餘元，均下降逾5成，但網購、假檢警詐欺呈上升趨勢，偵辦台版柬埔寨三死案的北檢主任檢察官曾揚嶺與藝人林郁順（黑面）到場提醒，民眾謹防受騙。

    刑事局表示，「165打詐儀錶板」增設「最新詐騙廣告態樣」專區，協助民眾及時掌握最新詐騙手法並提升防範意識。近來詐騙廣告樣態已不再侷限於「高獲利、穩賺不賠」等字眼，常以司機招募、親子活動、夏令營、植物交流、素食推廣等生活化名義包裝，誤導民眾認為是單純工作或興趣活動，實際上是引導加入特定LINE群組，進一步進行投資詐騙、竊取個資與金融帳戶資訊，甚至招募成為詐騙車手，因此民眾需切記不要將帳戶及個資提供與陌生人或網站。

    據統計數據，上月全國平均每日受理詐騙案件530件、財損2億7551萬餘元，較去年8月打詐儀表板開始公布數據的685件、4億4609萬餘元，分別下降23%與38%，當中假投資詐騙降幅最為明顯，受理數及財損數降5成。

    但網路購物詐騙呈現上升趨勢，上月平均每日受理計90件，相較前月的74件，增加21%。詐騙集團常利用臉書、Instagram、LINE群組張貼熱門商品假廣告，引導民眾點擊仿冒電商網站或購物連結，並以「限時促銷」、「最後現貨」等急迫話術催促下單；事後再假冒客服，以「訂單延誤」、「重新付款」、「退款失敗需補手續費」等理由二次詐財。

    假檢警詐騙近期也頻繁發生，且詐騙手法升級，損壞民眾對公務機關的信任。刑事局統計，今年1至7月共受理3114件、財損達62.05億元，平均每件損失逾199萬元，雖件數相對較少，但單件財損高，且對被害人造成巨大損失。

    曾揚嶺表示，「偵查不公開」旨在避免證據滅失及保障當事人權益，故檢警不會要求民眾與親友隔絕聯繫，也不會透過電話、通訊軟體進行偵訊，更不會以任何理由交付財物或個資。藝人「黑面」則呼籲把「提高警覺」養成日常習慣，像繫安全帶一樣成為自然反應，並鼓勵大家將防詐訊息主動分享給長輩、朋友與社區鄰里，讓防詐觀念形成全社會的保護網，真正落實「全民防詐」的目標。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播