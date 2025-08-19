網購、假檢警詐騙手法升級 全民防詐要當心

刑事警察局今天公布「165打詐儀錶板」最新統計數據，局長周幼偉邀請北檢主任檢察官曾揚嶺與藝人林郁順（黑面）出席記者會提醒民眾小心受騙。（記者邱俊福攝）

2025/08/19 12:56

〔記者邱俊福／台北報導〕刑事警察局今天公布「165打詐儀錶板」最新統計數據，經分析發現，最嚴重的假投資詐騙降幅最為顯著，上月平均每日87件、財損1億3779萬餘元，較打詐儀表板開始的去年8月平均每日176件、2億8740萬餘元，均下降逾5成，但網購、假檢警詐欺呈上升趨勢，偵辦台版柬埔寨三死案的北檢主任檢察官曾揚嶺與藝人林郁順（黑面）到場提醒，民眾謹防受騙。

刑事局表示，「165打詐儀錶板」增設「最新詐騙廣告態樣」專區，協助民眾及時掌握最新詐騙手法並提升防範意識。近來詐騙廣告樣態已不再侷限於「高獲利、穩賺不賠」等字眼，常以司機招募、親子活動、夏令營、植物交流、素食推廣等生活化名義包裝，誤導民眾認為是單純工作或興趣活動，實際上是引導加入特定LINE群組，進一步進行投資詐騙、竊取個資與金融帳戶資訊，甚至招募成為詐騙車手，因此民眾需切記不要將帳戶及個資提供與陌生人或網站。

請繼續往下閱讀...

據統計數據，上月全國平均每日受理詐騙案件530件、財損2億7551萬餘元，較去年8月打詐儀表板開始公布數據的685件、4億4609萬餘元，分別下降23%與38%，當中假投資詐騙降幅最為明顯，受理數及財損數降5成。

但網路購物詐騙呈現上升趨勢，上月平均每日受理計90件，相較前月的74件，增加21%。詐騙集團常利用臉書、Instagram、LINE群組張貼熱門商品假廣告，引導民眾點擊仿冒電商網站或購物連結，並以「限時促銷」、「最後現貨」等急迫話術催促下單；事後再假冒客服，以「訂單延誤」、「重新付款」、「退款失敗需補手續費」等理由二次詐財。

假檢警詐騙近期也頻繁發生，且詐騙手法升級，損壞民眾對公務機關的信任。刑事局統計，今年1至7月共受理3114件、財損達62.05億元，平均每件損失逾199萬元，雖件數相對較少，但單件財損高，且對被害人造成巨大損失。

曾揚嶺表示，「偵查不公開」旨在避免證據滅失及保障當事人權益，故檢警不會要求民眾與親友隔絕聯繫，也不會透過電話、通訊軟體進行偵訊，更不會以任何理由交付財物或個資。藝人「黑面」則呼籲把「提高警覺」養成日常習慣，像繫安全帶一樣成為自然反應，並鼓勵大家將防詐訊息主動分享給長輩、朋友與社區鄰里，讓防詐觀念形成全社會的保護網，真正落實「全民防詐」的目標。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法