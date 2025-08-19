為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    小小孩暑假到瑞芳分局變裝 學習勇敢拒絕陌生人搭訕

    家長們與孩子一同到分局學習反詐騙、婦幼、交通安全等知識。（記者吳昇儒翻攝）

    家長們與孩子一同到分局學習反詐騙、婦幼、交通安全等知識。（記者吳昇儒翻攝）

    2025/08/19 11:19

    〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市瑞芳警分局17日迎來一群活潑可愛的幼兒園小朋友進行參訪，除了換上特製警察制服外，更在過程中教導「遇到陌生人搭訕應該如何勇敢拒絕」，同時也對家長們進行反詐騙宣導，達到「大人小孩共同學習」的效果，現場氣氛熱絡，學習與歡笑並行。

    瑞芳警分局指出，守護必須從小開始，所以與轄區內的幼兒園配合，邀請未來主人翁們到分局參觀，除了一般的安全教育外，也進行婦幼安全、反詐騙宣導。

    更透過影片及互動教學，傳達「行走斑馬線」、「遵守號誌」等基本常識，強化小朋友的交通安全觀念。

    過程中，也讓孩子們首次近距離觀摩派出所各項警用器材，並走進平日僅能在電影中看見的拘留室與詢問室，體驗真實警察工作環境。最令小朋友們興奮的環節，是換上「小小警察制服」拍照留念，化身小警員，神采奕奕，洋溢自信與榮耀。

    瑞芳分局表示，此次活動不僅拉近警民距離，更透過寓教於樂的方式，將婦幼保護、防詐騙及交通安全觀念深植於孩子心中；同時也讓家長提升自我防護意識，達到全齡教育效果。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播