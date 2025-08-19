小小孩暑假到瑞芳分局變裝 學習勇敢拒絕陌生人搭訕

家長們與孩子一同到分局學習反詐騙、婦幼、交通安全等知識。（記者吳昇儒翻攝）

2025/08/19 11:19

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市瑞芳警分局17日迎來一群活潑可愛的幼兒園小朋友進行參訪，除了換上特製警察制服外，更在過程中教導「遇到陌生人搭訕應該如何勇敢拒絕」，同時也對家長們進行反詐騙宣導，達到「大人小孩共同學習」的效果，現場氣氛熱絡，學習與歡笑並行。

瑞芳警分局指出，守護必須從小開始，所以與轄區內的幼兒園配合，邀請未來主人翁們到分局參觀，除了一般的安全教育外，也進行婦幼安全、反詐騙宣導。

更透過影片及互動教學，傳達「行走斑馬線」、「遵守號誌」等基本常識，強化小朋友的交通安全觀念。

過程中，也讓孩子們首次近距離觀摩派出所各項警用器材，並走進平日僅能在電影中看見的拘留室與詢問室，體驗真實警察工作環境。最令小朋友們興奮的環節，是換上「小小警察制服」拍照留念，化身小警員，神采奕奕，洋溢自信與榮耀。

瑞芳分局表示，此次活動不僅拉近警民距離，更透過寓教於樂的方式，將婦幼保護、防詐騙及交通安全觀念深植於孩子心中；同時也讓家長提升自我防護意識，達到全齡教育效果。

