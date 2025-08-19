為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    退而不休！寄信目睹車手領款 退警報案人贓俱獲

    新北市兩名車手在板橋文化路郵局大量提領現金，被退休警官撞見報警逮人；圖為警方人贓俱獲。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市兩名車手在板橋文化路郵局大量提領現金，被退休警官撞見報警逮人；圖為警方人贓俱獲。（記者吳仁捷翻攝）

    2025/08/19 11:46

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市一名退休兩線三星警務正的W姓警官，退休後仍與警界密切聯繫，18日他到郵局寄信，眼尖發現兩名男子持續提領款項，他直覺是詐騙車手，暗中報案並擔任「義警」，告知員警車手領款後去向，海山警分局員警趕抵，在郵局內及一旁小巷，逮獲江男及廖男，起出36萬餘元現金、多張金融卡，更在江嫌身上起出毒品、吸食器，兩人無法交代贓款，警方今天依詐欺暨違反洗錢防制法、毒品條例，將兩嫌送辦。

    據了解，這位退休的W姓兩線三星警務正，是基層刑警出身，曾捐助數十萬元幫助某天主教智能中心，協助興建孤兒院，後來升任派出所長、警務正退休；這名W警官擔任警職、退休後，在妻子、家人支持下，持續投身公益，也與警界密切聯繫。

    警方調查，18日下午4時許，W警官到板橋區文化路郵局寄信，他排隊時，眼尖發現兩名男子在ATM前，神情緊張，他懷疑是詐團車手，連忙報警，報案後也持續與到場員警聯繫，告知兩名疑似車手特徵，清楚提示一名車手躲到郵局旁小巷子；協助警方鎖定疑犯特徵，在郵局中及一旁巷內，查獲2名可疑江男及廖男，兩人無法交代持有金融卡來源，還攜帶大量現金，警方當場逮捕兩名江姓、廖姓車手，在他們身上查扣36萬300元贓款、3張金融卡及4支手機，還在江男身上查獲毒品、吸食器。

    兩嫌都無法供出提款卡來源，警方從金融卡回溯，初步清查，被害人疑遭假檢警等詐騙手法騙取財物，將持續釐清、向上溯源，擴大追查詐騙集團其他共犯身分。

    海山分局呼籲，民眾如發現有可疑人士在提款機前「不斷接聽電話」、「查看訊息」、「持多張提款卡」或「持1張提款卡提領多次」等以上特徵，並搭配攜帶有背包時，可立即撥打110報案，警方將迅速到場查證釐清，守護民眾的財產安全。

    新北市兩名車手在板橋文化路郵局大量提領，被退休警官撞見報警，警方到場逮獲兩嫌，起出36萬餘元贓款、金融卡及毒品送辦。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市兩名車手在板橋文化路郵局大量提領，被退休警官撞見報警，警方到場逮獲兩嫌，起出36萬餘元贓款、金融卡及毒品送辦。（記者吳仁捷翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播