退而不休！寄信目睹車手領款 退警報案人贓俱獲

新北市兩名車手在板橋文化路郵局大量提領現金，被退休警官撞見報警逮人；圖為警方人贓俱獲。（記者吳仁捷翻攝）

2025/08/19 11:46

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市一名退休兩線三星警務正的W姓警官，退休後仍與警界密切聯繫，18日他到郵局寄信，眼尖發現兩名男子持續提領款項，他直覺是詐騙車手，暗中報案並擔任「義警」，告知員警車手領款後去向，海山警分局員警趕抵，在郵局內及一旁小巷，逮獲江男及廖男，起出36萬餘元現金、多張金融卡，更在江嫌身上起出毒品、吸食器，兩人無法交代贓款，警方今天依詐欺暨違反洗錢防制法、毒品條例，將兩嫌送辦。

據了解，這位退休的W姓兩線三星警務正，是基層刑警出身，曾捐助數十萬元幫助某天主教智能中心，協助興建孤兒院，後來升任派出所長、警務正退休；這名W警官擔任警職、退休後，在妻子、家人支持下，持續投身公益，也與警界密切聯繫。

警方調查，18日下午4時許，W警官到板橋區文化路郵局寄信，他排隊時，眼尖發現兩名男子在ATM前，神情緊張，他懷疑是詐團車手，連忙報警，報案後也持續與到場員警聯繫，告知兩名疑似車手特徵，清楚提示一名車手躲到郵局旁小巷子；協助警方鎖定疑犯特徵，在郵局中及一旁巷內，查獲2名可疑江男及廖男，兩人無法交代持有金融卡來源，還攜帶大量現金，警方當場逮捕兩名江姓、廖姓車手，在他們身上查扣36萬300元贓款、3張金融卡及4支手機，還在江男身上查獲毒品、吸食器。

兩嫌都無法供出提款卡來源，警方從金融卡回溯，初步清查，被害人疑遭假檢警等詐騙手法騙取財物，將持續釐清、向上溯源，擴大追查詐騙集團其他共犯身分。

海山分局呼籲，民眾如發現有可疑人士在提款機前「不斷接聽電話」、「查看訊息」、「持多張提款卡」或「持1張提款卡提領多次」等以上特徵，並搭配攜帶有背包時，可立即撥打110報案，警方將迅速到場查證釐清，守護民眾的財產安全。

新北市兩名車手在板橋文化路郵局大量提領，被退休警官撞見報警，警方到場逮獲兩嫌，起出36萬餘元贓款、金融卡及毒品送辦。（記者吳仁捷翻攝）

