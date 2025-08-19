前立委兒子與國際通緝犯合作 賣油至北韓賺1984萬遭判刑

越南藉油輪「VIET TIN 01（中文名：越挺01）」涉向北韓運油被美方間諜衛星掌握行蹤。（翻攝marinetraffic網站）

2025/08/19 11:22

〔記者黃佳琳／高雄報導〕新加坡籍商人郭記成（音譯）涉嫌運油至北韓，違反聯合國禁令遭美國懸賞500萬美元緝拿，台灣檢調查出，郭記成的合作對象，竟是前民進黨立委黃仁杼的兒子黃崇偉，黃男等人落網後雖否認犯行，但因相關事證明確，被法官依違反資恐防制法判刑2年4月。

判決指出，2019年1月4日起，由郭記成（通緝中）、黃崇偉（41歲）、陳詩煥（56歲）、朱華勝（48歲）共同出資，向越南承租油輪「VIET TIN 01（中文名：越挺01）」，V輪先於當年2月13日在高雄外海運補後，26日直接駛入北韓南浦港，將船上2000噸汽油賣至北韓。

同年7月22日，郭、黃等人再合資購買聖克里斯多福及尼維斯籍油輪「SEA PRIMA（中文名：海洋飛馬）」，載運黃崇偉及朱華勝共同出資的2925噸柴油，與聯合國制裁名單上的北韓公司進行油品交易。

美方透過間諜衛星的夜視功能，查出運油船隻識別碼，發現竟是台灣人與新加坡商人合作賣油給北韓，案件交給台灣調查後，雄檢指揮調查局航高站偵辦。高雄地方法院審理時，黃否認犯行，辯稱陳詩煥有欠他債務，當時是陳說他在新加坡有買油供應商，也有中國買家，可以賺仲介費，於是他跟著陳一起到新加坡見郭記成，他一直以為是要賣油到中國，不曉得油會被載到北韓。

陳詩煥也否認涉案，辯稱當初運油時，是郭記成告訴他把油載到馬祖、浙江一帶海域，後來又提供經緯度要他載油至指定地點，他不曉得是跟北韓公司做油品生意。

但法官根據相關事證，認為黃男等人為了貪圖私利，2度駁油給聯合國安理會列為制裁名單的北韓船舶，不僅無視我國資恐防制法規定，更嚴重影響我國國際形象，並使我國陷入遭受聯合國或國際社會制裁、譴責的風險中，因此依違反資恐防制法「直接為制裁名單提供財物罪」判黃徒刑2年4月、朱華勝2年1月、陳詩煥1年10月，犯罪所得1984萬餘元沒入，可上訴。

