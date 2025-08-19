台版「來都來了」！男扮正妹勾宅男 騙錢也騙心

29歲陳姓男子假扮正妹騙宅男失金。示意圖，與新聞無關。（資料照）

2025/08/19 11:40

〔記者黃佳琳／高雄報導〕宅男阿宏（化名）與網婆「芷芷」談網戀，阿宏為討「芷芷」歡心，陸續滙出7萬8千多元，但「芷芷」拿到錢後始終避不見面，阿宏驚覺受騙報警，檢警揪出「芷芷」竟是陳姓男子假扮，偵結後依詐欺罪起訴陳男。

檢方指出，去年3月，陳姓男子缺錢花用，竟在網路盜用正妹照片，再以暱稱「芷芷」結識宅男阿宏，阿宏見「芷芷」清純可愛，開始談起網戀，期間，「芷芷」以「繳不出房租」、「沒錢吃飯」、「要買眼鏡」等理由，向阿宏借錢，阿宏為了討「芷芷」歡心，也陸續津出6千至3萬元不等的金額。

請繼續往下閱讀...

阿宏給錢後，多次要求跟「芷芷」見面，但「芷芷」搬出各種理由拒絕，阿宏心灰意冷後恢復理智，懷疑自己受騙，於是報警求援，警方根據阿宏提供的線索，循線逮捕假扮「芷芷」的陳男。

高雄地檢署偵訊時，陳姓男子坦承假扮「芷芷」，但否認有詐騙行為，還說自己雖然有向阿宏借錢，但又沒說不還錢，不過，檢察官認為，陳男以假照片取信被害人，讓阿宏誤以為交到網婆，進而把錢滙給陳男，已構成詐欺罪犯行，偵結後依法將他起訴。

「來都來了」這句話成為近來火熱的流行用語，起因為中國網紅「南京紅姐」被踢爆，真實身分是一名38歲男子，他長期假扮女性誘騙男網友發生性關係，對象超過1600人，並將過程錄製成影片販售。期間甚至有男網友發現他是「男兒身」，但仍選擇繼續發生關係，還說出「來都來了」這句話。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法