差1秒就撞上！桃園車站女子突跳落軌道 自強號急煞停下

2025/08/19 10:53

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園車站昨（18）日下午5點58分發生離譜的落軌事件，1名女子不明原因跳下軌道，所幸準備進站的141次自強號即時煞停，才沒發生嚴重意外，當時正值下班尖峰時間，許多旅客目擊過程直呼「幸好火車有停下」、「差1秒就撞上」，女子被其他旅客拉起並由警方陪同就醫，台鐵將予運轉員敘獎並對該名女子提告，全案訊後依妨害公眾往來安全罪移送桃園地檢署偵辦。

有目擊者說，下班搭火車回家，眼睜睜看這位小姐直直躺在軌道，幸好火車有停下來，好可怕。

據了解，當時女子在141次自強號即將進站前，不明原因從第1月台第7車位置跳下鐵軌，經運轉員發現緊急呼叫列車停車，司機員緊急煞停未撞上，驚險瞬間讓其他旅客都嚇傻了，女子經其他旅客拉上月台，後續交由鐵路警察處理，該列車約於6點03分駛離，大約晚了2分鐘開車，警方後續陪同該女子就醫，並依妨害公眾往來安全罪將她移送法辦。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

桃園車站發生女子跳落軌道，準備進站的自強號緊急煞停，女子由其他旅客協助拉上月台，驚險過程全被目擊。（翻攝自Threads）

