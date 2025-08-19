為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    差1秒就撞上！桃園車站女子突跳落軌道 自強號急煞停下

    桃園車站發生女子跳落軌道，準備進站的自強號緊急煞停，女子由其他旅客協助拉上月台，驚險過程全被目擊。（翻攝自Threads）

    桃園車站發生女子跳落軌道，準備進站的自強號緊急煞停，女子由其他旅客協助拉上月台，驚險過程全被目擊。（翻攝自Threads）

    2025/08/19 10:53

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園車站昨（18）日下午5點58分發生離譜的落軌事件，1名女子不明原因跳下軌道，所幸準備進站的141次自強號即時煞停，才沒發生嚴重意外，當時正值下班尖峰時間，許多旅客目擊過程直呼「幸好火車有停下」、「差1秒就撞上」，女子被其他旅客拉起並由警方陪同就醫，台鐵將予運轉員敘獎並對該名女子提告，全案訊後依妨害公眾往來安全罪移送桃園地檢署偵辦。

    有目擊者說，下班搭火車回家，眼睜睜看這位小姐直直躺在軌道，幸好火車有停下來，好可怕。

    據了解，當時女子在141次自強號即將進站前，不明原因從第1月台第7車位置跳下鐵軌，經運轉員發現緊急呼叫列車停車，司機員緊急煞停未撞上，驚險瞬間讓其他旅客都嚇傻了，女子經其他旅客拉上月台，後續交由鐵路警察處理，該列車約於6點03分駛離，大約晚了2分鐘開車，警方後續陪同該女子就醫，並依妨害公眾往來安全罪將她移送法辦。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

    桃園車站發生女子跳落軌道，準備進站的自強號緊急煞停，女子由其他旅客協助拉上月台，驚險過程全被目擊。（翻攝自Threads）

    桃園車站發生女子跳落軌道，準備進站的自強號緊急煞停，女子由其他旅客協助拉上月台，驚險過程全被目擊。（翻攝自Threads）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播