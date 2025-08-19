花錢讓她攻讀博士！女講師回校僅8個月閃辭 馬偕專校怒告

馬偕護專三芝校區。（資料照）

2025/08/19 10:44

〔記者劉詠韻／台北報導〕馬偕醫護管理專科學校、黃姓專任女講師，依契約以公假進修取得博士學位後，卻未履行約定的六年返校服務義務，僅工作半年即離職，校方依約求償逾110萬元。士林地方法院審理，認為契約有效，但違約金額偏高，判黃女及其連帶保證人黃男應連帶給付87萬餘元，全案仍可上訴。

判決指出，黃女自2018年起以「公假進修」身分攻讀博士學位，期間仍領取薪資及研究補助。雙方契約明訂，教師完成學位後須返校服務6年，否則須支付違約金，包含依未履行服務年限計算之金額及進修期間薪資2倍等。黃女雖於2023年6月順利取得博士學位，卻在2024年1月底辭職，距離應履行的6年義務仍剩5年4個月。

請繼續往下閱讀...

馬偕醫專指出，黃女提前離職，僅服務約8個月，已違反契約約定。依契約，黃女及其連帶保證人應負全額賠償責任，以保障學校對人才培育的投資不致受損。學校還強調，該違約金額並非隨意擬定，而是依進修補助、薪資及教學投入比例計算，旨在確保契約效力與教育資源合理使用，請求賠償110萬1835元違約金。

黃女則主張，進修契約屬「定型化契約」，內容由學校單方面擬定，限制其工作自由，違反勞動基準法及憲法保障的職業選擇權；且她在進修期間並非完全脫離教職，仍須授課及承擔行政業務，學校並未實際付出額外成本，不應再以「二倍薪資」方式加重違約責任，且違約金金額高達百萬元，明顯過高，依法應予酌減。

合議庭審酌後認定，進修契約雖屬附合契約，但規範目的在於確保學校人力培養，並不違反公平原則，違約條款有效。

法官考量，黃女已另行支付部分違約金，且實際情況不致造成校方重大損害，故依民法酌減金額，改判連帶賠償87萬餘元，全案可上訴。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法