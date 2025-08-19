別上當！ 舊衣回收換現金成詐騙陷阱

婦人誤信網路「舊衣回收換獎金」的廣告，差點被詐騙。（圖由民眾提供）

2025/08/19 10:54

〔記者歐素美／台中報導〕台中市豐原區1名張姓婦人日前點擊網路「舊衣回收換獎金」的廣告貼文，加入指定LINE帳號洽詢，原以為是回收舊衣換現金，不料，對方竟推銷直銷投資商品，並聲稱「保證獲利」，張婦在對方持續熱絡聯繫與話術攻勢下逐漸卸下心防，前往郵局匯款13.5萬元，幸郵局行員警覺可疑，主動通報警方，成功攔阻這起假投資詐騙，協助婦人保住積蓄。

豐原警分局豐原派出所，日前接獲郵局行員通報，有民眾疑似遭到詐騙，當場到場，調查發現張姓婦人（54歲）在網路瀏覽到「舊衣回收換獎金」的廣告，認為既能斷捨離又可換現金十分划算，便加入對方提供的Line帳號進一步詢問。

初期對方以說明回收價格與流程為由與張婦聯繫，隨後則以「需統一安排司機收購」為藉口，邀請她加入另一個LINE批發群組。張婦進入群組後，群組內成員便輪番遊說她投資直銷商品，並以「穩賺不賠」、「保證高獲利」等誘人話術吸引她匯款投資。

張婦到郵局準備匯出13.5萬元，細心的郵局行員察覺情況有異，立即通知警方到場。警方查看她與對方的LINE對話紀錄後，確認為典型的「假投資真詐騙」手法，並進一步搜尋相似案例向張婦說明，張婦才驚覺遭遇詐騙，當場打消匯款念頭，並感謝警方與行員的即時協助。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

