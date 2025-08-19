為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    知名主任檢察官林俊言、陳祥薇 竟遭詐團冒用成假檢警

    詐團冒用陳祥薇詐騙老翁。（記者姚岳宏翻攝）

    2025/08/19 10:50

    〔記者姚岳宏／台北報導〕詐騙集團無孔不入，連偵辦柯文哲案、「台版N號房」案聲名大噪的主任檢察官林俊言、陳祥薇也被詐團利用，台北市中山警分局上週接獲通報，指轄內元大銀行復北分行有人疑遭詐騙，警方到場發現，73歲呂姓老翁臨櫃提款時，指稱身分證遭冒用，名下帳戶涉及洗錢防制法案，要求將錢交付監管，與他聯繫的就是知名主任檢察官林俊言及陳祥薇，警方告知全是一場騙局，成功保住老翁積蓄。

    據知，確定調升為新北地檢署主任檢察官的林俊言，因偵辦京華城弊案廣為人知，還被中國國台辦列為「台獨打手、幫凶迫害」舉報對象；台中地檢署檢察官陳祥薇則是殲滅「台版N號房」網站、TG「創意私房」論壇等網站，撼動整個兒少不雅片產業鏈，2人都因高知名度被詐團利用。

    中山警分局建國派出所上週接獲元大銀行復北分行通報，有73歲呂姓老翁欲臨櫃提款現金48萬6千元，經行員關懷提問，呂姓老翁對於提款以購車事由說詞矛盾，行員見其神色有異且語帶保留，遂通報警方到場協助。經警員林佳慶、陳冠羽、警專實習生袁琛驊及行員合力勸說下，成功保住民眾積蓄。

    據了解，老翁表示日前接到假冒知名主任檢察官林俊言、陳祥薇的LINE電話，稱他因身分證件遭冒用，名下帳戶涉及洗錢防制法案件，將查扣其名下所有財產，要求呂翁提領現金新台幣48萬6千元交付予假檢察官監管，並教他以「購買車輛」事由，應付銀行行員關懷提問。

    經陳、林等3員到場後，立即發覺呂翁說詞矛盾，經呂翁出示通訊軟體內與假檢察官對話內容後，告知此為常見假檢警詐騙手法，利用檢察官的職業與社會信用騙取民眾信任，最終勸其切勿匯款，成功攔阻受騙。

    警方說，詐騙手法就藏在日常生活中，趁人疏於防備而掉入詐騙圈套，檢警單位絕不會透過電話、Line通知辦案，也不會要求民眾交付金錢作為「監管帳戶」或「清查資金」等用途；請務必先掛斷電話，自行前往警察單位求證，避免掉入詐騙陷阱，有任何疑問可隨時撥打165反詐騙諮詢專線查詢。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    詐團冒用林俊言詐騙老翁。（記者姚岳宏翻攝）

