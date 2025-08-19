為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    前統促黨幹部爆投標新北多校採購案 教育局：違法2件追繳押標金

    胡志偉傳出以消防公司名義投標新北市多間學校消防設施採購與改善標案，教育局對此回應。（記者黃子暘攝）

    胡志偉傳出以消防公司名義投標新北市多間學校消防設施採購與改善標案，教育局對此回應。（記者黃子暘攝）

    2025/08/19 10:39

    〔記者黃子暘／新北報導〕中華統一促進黨自忠黨部前主委胡志偉傳出以消防公司名義投標新北市多間國小、國中、高中學校的消防設施採購與改善標案，陳情人向新北市府教育局政風室投訴72件。教育局指出，其中2件涉及政府採購法第87條，經法院判決有罪，其餘無具體違法，對於判決確定的不法案件，學校已依規定將廠商列為不良廠商並追繳押標金。

    教育局表示，今年4月接獲檢舉後，市府就立刻比對陳情人投訴的72件消安採購案（案件年份為2011年至2017年間），其中2件已由法院判決違反政府採購法第87條，其餘沒有具體的違法狀況，對於判決確定的不法案件，學校已依規定將廠商列為不良廠商，並追繳押標金。

    教育局強調，標案依採購法辦理，絕無包庇，涉不法部分一律依法究責、絕不寬貸，並將持續要求學校嚴謹辦理採購，提升校園安全與採購效能。

    教育局指出，採購凡有違法必依法追究，「與廠商屬於何種政黨或政治立場無關」，學校工程採購均依法規辦理，呼籲外界不要過度延伸、混為一談，教育局清楚且堅定秉持「嚴格守法、嚴格把關，確保校園安全與採購清廉」的立場。

