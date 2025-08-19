為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    投資787萬僅拿回利息！境外基金投資淪惡夢 法院判賠475萬

    法官指出，何女積極招攬投資，提供誤導性資訊，使李女遭受重大財務損失，行為與損害間具高度因果關係，應負侵權賠償責任，判決何女應賠475萬1415元。（記者劉詠韻攝）

    2025/08/19 10:31

    〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市李姓投資人指控，何姓保險經紀人以「Hercules債券固定回報基金」名義誆騙投資近787萬元，結果基金自2020年起停發利息、禁止贖回，形同血本無歸。法院審理後，依侵權行為責任認定何女確有不法，判決應賠償李女475萬1415元，全案仍可上訴。

    判決指出，何女原為永達保險經紀人，2011年起擔任渠通管理顧問公司業務協理，與公司主管鍾智傑、陳瑞良對外推銷「Hercules基金」，並宣稱基金總部位於英國，在雪梨、香港、新德里等地設有據點，由境外公司管理，投資標的為國際債券，並保證年配息10%、每半年5%，同時強調「保本、可隨時贖回」。

    李女信以為真，自2013年至2019年間陸續6次匯款，總計投資24萬8632美元（約新台幣787萬元）。投資初期她確實按期收到利息，共計美金8萬7403元，但2020年1月起利息即未發放，5月更公告閉鎖期，禁止贖回投資。隨後，檢方展開調查，查出「Hercules基金」為非法金融商品，並查扣相關帳戶。

    台北地院審理時，何女於刑事案件中已因違反《銀行法》非法收受存款、《證券投資信託及顧問法》非法銷售境外基金等罪判刑4年確定，而受害人李女因投資無法全數取回，遂依民法第184條侵權行為規定，提起民事求償，主張扣除領取的配息後，仍損失約新台幣700萬元。

    何女抗辯，投資金額應以刑事判決認定的數字為準，並不爭執自己確曾販售基金。

    法官審酌，李女提供的匯款單據，認定其實際投資金額略高於刑事判決所認定，應以24萬8632美元為準，扣除已領利息8萬7403美元，實際損失為16萬1228美元，依今年7月11日台銀匯率29.47計算，折合新台幣475萬1415元。

    法官指出，何女積極招攬投資，提供誤導性資訊，使李女遭受重大財務損失，行為與損害間具高度因果關係，應負侵權賠償責任，判決何女應賠475萬1415元。

