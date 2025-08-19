企業家回饋社會 竹縣首輛高頂救護車「福惠號」進駐光明

新竹縣政府消防局獲企業家捐贈第一輛高頂救護車「福惠號」，總價398萬元，配置於光明高級救護分隊。（新竹縣政府提供）

2025/08/19 10:19

〔記者廖雪茹／新竹報導〕企業家陳泰福與妻子柯美惠繼2021年以父母之名，捐贈「標霞紀念號」救護車給新竹縣政府消防局之後，再度慷慨捐贈第2輛救護車「福惠號」，總價398萬元，配置於光明高級救護分隊，並成為新竹縣第一輛高頂救護車，協助提升緊急醫療服務能量。

消防局表示，「福惠號」救護車取自夫妻雙方姓名各一字，象徵兩人長年攜手投入公益、回饋社會的深厚情誼 。這輛高頂救護車具備寬敞車室空間，方便救護人員於車內站立施作心肺復甦、插管及給藥等緊急處置，有效提升操作效率與病患安全性。另搭載電動擔架床系統，可減少搬運時的體力負荷，並提升患者移動的穩定度與舒適度。

請繼續往下閱讀...

陳泰福表示，人生最大的成就不在於擁有多少資源，而在於能否用實際行動幫助社會、照顧需要協助的人。他希望這次捐贈能進一步提升本縣急救服務的品質，也為第一線救護人員提供更好的支援。

消防局長陳中振表示，竹北市人口持續成長、醫療需求日益上升，光明高級救護分隊肩負起竹北區主要的救護任務，每次出勤皆由高級救護技術員執勤，能依照傷病情況施行插管、給藥等進階醫療處置，提供即時且專業的到院前照護。「福惠號」的加入，將進一步強化該分隊處理重大或高風險案件的能力。

企業家陳泰福與妻子柯美惠繼2021年以父母之名，捐贈「標霞紀念號」救護車給新竹縣政府消防局之後，再度慷慨捐贈第2輛救護車「福惠號」。（新竹縣政府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法