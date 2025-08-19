妻服藥過量昏迷50小時 夫4度拒絕送醫致死判刑1年2月

新北地院。（資料照）

2025/08/19 10:10

〔記者王定傳／台北報導〕劉姓女子2023年在KTV喝酒後與蔡姓丈夫發生爭吵，心情低落，服用過量治療憂鬱症藥物後昏睡不醒，期間，蔡男雖曾撥打119求助或找朋友幫忙照料劉女，但見劉女昏迷、尿失禁、吼叫、翻來覆去、嘔吐等情形，卻4度拒絕送醫，劉女昏迷50小時，因呼吸變弱、手腳冰冷，蔡才急忙撥打119送醫，但為時已晚搶救無效死亡，新北地院審理後依過失致死罪，判處蔡男1年2月徒刑。

判決書指出，2023年3月4日凌晨5時許，劉女喝酒後與蔡男發生爭執心情低落，雖後來有與蔡男一同前往旅館，但後來趁蔡熟睡時，自行回到位於新北市中和區的租屋處，並於約早上9時許，服用藥物後就陷入昏睡；蔡男則在約中午12時許，跑到劉女租屋處，把她接回旅館，但因劉女持續昏迷且有尿失禁、亂吼亂叫、翻來覆去、嘔吐等症狀，遂於下午2時40分撥打119求助。

請繼續往下閱讀...

救護員抵達後先對劉女進行生命徵象監測、血糖等評估，仍屬正常範圍，即徵詢是否要送醫救治？蔡回覆：「再觀察」並未同意送醫，救護員因此提醒，劉女至今仍昏睡已屬異常情形，若隔日中午還未恢復意識，請蔡一定要撥打119。

怎料，蔡於5日清晨5時許，找了劉女友人林女來幫忙照顧劉女，期間劉女仍有昏迷、尿失禁、亂吼亂叫、翻來覆去、嘔吐等情形，林女遂於早上9時許及下午1時許詢問蔡是否送醫，蔡仍以劉女等一下就會醒來為由拒絕送醫。

當5日晚間7、8時許，劉女因始終未恢復意識，且持續呻吟、在床上翻滾而掉落地板，林女見狀趕緊撥打電話詢問已外出工作的蔡男是否送醫，仍遭拒絕；蔡男6日凌晨1時許回到旅館仍不將劉女送醫，拖到凌晨3時許見劉女呼吸變弱、手腳冰冷，才趕緊撥打119，但劉女到院前已無生命跡象，經搶救仍無效宣告死亡。

蔡男辯稱：「我是聽從救護人員的建議，若有危險他們應自己把劉女強制送醫」，合議庭則認為他對劉女生命、身體法益負有保護義務，且可預見劉女可能因服用過量藥物而已危害其身體健康及生命安全，本應立即送醫救治，使劉女得以獲得專業醫療救護，爭取存活機會，疏未注意遲延送醫，致錯失急救時機，蔡男延遲送醫行為與劉女死亡結果，具相當因果關係。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法