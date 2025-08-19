限時、提告、加倍賠 警方拆穿「瘦身詐欺」

台南警方攔阻假瘦身廣告詐騙，歹徒以恐嚇簡訊施壓逼匯款，男子差點損失1萬9800元，所幸員警即時拆解手法成功守財。（民眾提供）

2025/08/19 10:14

〔記者王捷／台南報導〕台南市警局三分局安中派出所昨日中午攔阻一起假廣告詐騙，蘋果身材的48歲侯男差點為了瘦身，就被詐團恐嚇，差點匯出1萬9800元，所幸員警即時拆穿手法，守住辛苦錢。

警方指出，侯男先在臉書見到廣告，依據指示加入通訊軟體與詐團歹徒聯繫，對方自稱瘦身中心人員，宣稱已完成客製化商品，催促匯款取貨。侯男拒絕後，陸續收到簡訊，以律師提告、加倍求償等語恐嚇施壓，內容不斷製造緊迫感，要求立即付款。

請繼續往下閱讀...

侯男一度緊張準備依指示轉帳，隨即趕赴安中派出所諮詢。員警比對說詞與常見話術，迅速判定為假廣告詐騙，當場勸阻匯款，並逐一拆解對方訊息中的關鍵話頭，提醒所謂法律追訴與賠償純屬威嚇，與真實法律程序無關。警方也協助保存對話與簡訊內容，作為後續反詐宣導教材。

南警三分局分析，詐騙集團常以臉書與通訊軟體布建假廣告，前段以優惠與客製名義誘購，後段改用限時、提告、加倍賠償等文字威嚇，使民眾在短時間內作出不利決定。警方呼籲，凡遭要求轉帳、操作ATM或提供帳戶資訊，務必冷靜查證，不要在壓力下作出金流動作。

如遇疑似詐騙，請撥打165反詐騙專線或就近向派出所求證。警方強調，會持續強化社區宣導與即時攔阻機制，守護市民財產安全。南警用心守護，防詐一起守財。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法