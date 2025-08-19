為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    人夫接送小孩竟與幼教師滾上床 妻崩潰怒告

    人夫接送小孩上學，竟和幼兒園老師發生婚外情。（情境照）

    人夫接送小孩上學，竟和幼兒園老師發生婚外情。（情境照）

    2025/08/19 10:26

    〔記者陳建志／台中報導〕台中一名人夫去年接送小孩上幼兒園，竟和小孩的幼兒園老師發生婚外情，兩人還滾上床發生性行為，原配得知氣炸提告，求償50萬1元，幼教師表示，以自己的經濟能力只能賠6萬元，還要分期付款，法官審酌雙方的經濟能力，判幼教師要賠償25萬元，可上訴。

    判決指出，這名人妻2019年1月和先生結婚，小孩於2024年8月開始上幼兒園，沒想到先生接送小孩上下學和老師頻繁接觸，兩人竟發生超友誼關係，還發生性行為，讓人妻相當痛苦，提告侵害配偶權，求償50萬1元。

    幼教女老師雖坦承和陳姓人夫有婚外情和性行為，但自己的先生之前已經對陳男提告侵害配偶權，但雙方最後僅以10萬元和解，陳男的太太卻要求賠償精神慰撫金50萬1元過高，依自己現在的經濟能力，只能賠償6萬元，且只能以每月給付3000元的方式分期付款。

    台中地院審理認為，幼教師已坦承和人夫發生婚外情和性行為，此行為已逾越社會一般通念所能容忍的範圍，達破壞婚姻共同生活的圓滿安全及幸福程度，情節重大，足以構成侵害配偶權利的侵權行為。

    法官審酌，幼教師現從事兼職代課老師，平均月收入約2萬8000至2萬9000元間，尚未離婚，跟公婆同住，每月需給付父母6千元生活費，每月需補貼水電費給婆婆，判決賠償25萬元為適當，可上訴。

    台中一名人夫接送小孩上學，竟和幼兒園老師發生婚外情，妻子氣炸提告，台中地院判幼教師要賠25萬元。（記者陳建志攝）

    台中一名人夫接送小孩上學，竟和幼兒園老師發生婚外情，妻子氣炸提告，台中地院判幼教師要賠25萬元。（記者陳建志攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播