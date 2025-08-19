人夫接送小孩竟與幼教師滾上床 妻崩潰怒告

人夫接送小孩上學，竟和幼兒園老師發生婚外情。（情境照）

2025/08/19 10:26

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名人夫去年接送小孩上幼兒園，竟和小孩的幼兒園老師發生婚外情，兩人還滾上床發生性行為，原配得知氣炸提告，求償50萬1元，幼教師表示，以自己的經濟能力只能賠6萬元，還要分期付款，法官審酌雙方的經濟能力，判幼教師要賠償25萬元，可上訴。

判決指出，這名人妻2019年1月和先生結婚，小孩於2024年8月開始上幼兒園，沒想到先生接送小孩上下學和老師頻繁接觸，兩人竟發生超友誼關係，還發生性行為，讓人妻相當痛苦，提告侵害配偶權，求償50萬1元。

請繼續往下閱讀...

幼教女老師雖坦承和陳姓人夫有婚外情和性行為，但自己的先生之前已經對陳男提告侵害配偶權，但雙方最後僅以10萬元和解，陳男的太太卻要求賠償精神慰撫金50萬1元過高，依自己現在的經濟能力，只能賠償6萬元，且只能以每月給付3000元的方式分期付款。

台中地院審理認為，幼教師已坦承和人夫發生婚外情和性行為，此行為已逾越社會一般通念所能容忍的範圍，達破壞婚姻共同生活的圓滿安全及幸福程度，情節重大，足以構成侵害配偶權利的侵權行為。

法官審酌，幼教師現從事兼職代課老師，平均月收入約2萬8000至2萬9000元間，尚未離婚，跟公婆同住，每月需給付父母6千元生活費，每月需補貼水電費給婆婆，判決賠償25萬元為適當，可上訴。

台中一名人夫接送小孩上學，竟和幼兒園老師發生婚外情，妻子氣炸提告，台中地院判幼教師要賠25萬元。（記者陳建志攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法