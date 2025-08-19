為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    投資泰國渡假酒店吸金逾4億 董座通緝、董事和律師3人判刑

    藍海集團假藉投資泰國渡假酒店涉嫌吸金案，高雄高分院上午宣判。（記者鮑建信攝）

    藍海集團假藉投資泰國渡假酒店涉嫌吸金案，高雄高分院上午宣判。（記者鮑建信攝）

    2025/08/19 10:13

    〔記者鮑建信／高雄報導〕「藍海集團」假藉投資泰國渡假酒店，涉嫌吸金4億多元案，董座落跑被通緝，高等法院高雄分院上午宣判，李姓、劉姓董事仍然分別判處徒刑12年、10年半，黃姓律師則從輕改判3年10月。

    高院判決書指出，2013年6月間，被告劉男與李男在台北設立「臺灣藍海公司」（現已廢止登記），黃姓律師則任職法務經理，後來升任幕僚長。

    2015年間，同案被告李陳夫婦（通緝中）邀劉等人共同投資位於泰國曼谷的湄南灣景酒店會所，並在泰國成立泰國藍海公司，李陳持股51%擔任董事長，臺灣藍海公司出資泰銖5000萬元、李、劉分別持股24%、25%，並擔任公司董事。

    2016年9月起，劉等對外以「藍海集團」名義，在北、高等地舉辦說明會、餐會，組團到泰國曼谷現地考察，或僱用業務員銷售等方式，推廣「泰國曼谷湄南灣景酒店會所（HVR）投資專案」，每年最高可獲得投資本金4％至6.5％不等之報酬，更號稱期滿可還本。

    不料，藍海僅給付投資人第1年的利息，即無力支付，被害民眾報案，檢調發動搜索，估算出泰國藍海公司違法吸金達4億多元。

    高雄地院依違反銀行法，判處李、劉和黃姓律師分別有期徒刑12年、10年半和5年，3人不服上訴，高雄高分院上午宣判，李、劉2人刑度不變，黃男則從輕改判3年10月徒刑，仍可上訴。

