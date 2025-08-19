玩大人的遊戲？台中補教狼師騙兄妹拍猥褻照 被父親撞見曝光

賴姓補教老師誘騙脅迫年幼兄妹拍裸照，父親撞見兄妹裸體披著棉被而曝光。（示意圖）

2025/08/19 09:53

〔記者張瑞楨／台中報導〕案發時任教台中市一家補習班的賴姓補教老師，2022年6月27日透過社群軟體Instagram（IG），誘騙年僅10歲國小女童「要不要玩大人的遊戲」，自拍裸照傳給他，再用裸照逼女童哥哥（15歲），與妹妹一起自拍猥褻照，不料，父親撞見兄妹裸體披著棉被，追問後報警，台中地院審理時，賴師全盤否認犯行，法院依脅迫使兒童自行拍攝性影像罪，判處賴師11年徒刑。

判決書指出，賴姓補教老師2022年6月透過IG結識年僅10歲女童，同年6月27日透過IG問女童，「要不要玩大人的遊戲」，引誘女童在台南市住處拍攝裸照後傳予賴師。

之後，賴師又利用IG軟體結識女童的哥哥（約15歲），再把猥褻照片傳給哥哥，同年6月29日，要求哥哥「先完成10個任務，我才會刪除照片」，若不從將散布妹妹（女童）不雅照片，這對兄妹心生畏懼，依賴師指示，在住處由哥哥拍妹妹裸照，甚至拍攝哥哥裸體環抱妹妹，妹妹摸哥哥身體等猥褻照傳予賴師，不料，父親進入房內，見兄妹兩人裸身披著棉被，追問始知上情報警，警方查扣猥褻照片24張。

台南警方將此案移送台中地檢署偵辦起訴，台中地院審理時，賴師全盤否認犯行，他辯稱，當時正好是大考前，「我要幫學生解很多題目，根本沒時間離開補習班」，法官卻認為，依據賴師發送訊息的IP位置，他就在自己家中傳訊息給兄妹，辯詞不足以採信，依脅迫使兒童自行拍攝性影像罪判刑11年，可上訴。

