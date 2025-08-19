為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    玩大人的遊戲？台中補教狼師騙兄妹拍猥褻照 被父親撞見曝光

    賴姓補教老師誘騙脅迫年幼兄妹拍裸照，父親撞見兄妹裸體披著棉被而曝光。（示意圖）

    賴姓補教老師誘騙脅迫年幼兄妹拍裸照，父親撞見兄妹裸體披著棉被而曝光。（示意圖）

    2025/08/19 09:53

    〔記者張瑞楨／台中報導〕案發時任教台中市一家補習班的賴姓補教老師，2022年6月27日透過社群軟體Instagram（IG），誘騙年僅10歲國小女童「要不要玩大人的遊戲」，自拍裸照傳給他，再用裸照逼女童哥哥（15歲），與妹妹一起自拍猥褻照，不料，父親撞見兄妹裸體披著棉被，追問後報警，台中地院審理時，賴師全盤否認犯行，法院依脅迫使兒童自行拍攝性影像罪，判處賴師11年徒刑。

    判決書指出，賴姓補教老師2022年6月透過IG結識年僅10歲女童，同年6月27日透過IG問女童，「要不要玩大人的遊戲」，引誘女童在台南市住處拍攝裸照後傳予賴師。

    之後，賴師又利用IG軟體結識女童的哥哥（約15歲），再把猥褻照片傳給哥哥，同年6月29日，要求哥哥「先完成10個任務，我才會刪除照片」，若不從將散布妹妹（女童）不雅照片，這對兄妹心生畏懼，依賴師指示，在住處由哥哥拍妹妹裸照，甚至拍攝哥哥裸體環抱妹妹，妹妹摸哥哥身體等猥褻照傳予賴師，不料，父親進入房內，見兄妹兩人裸身披著棉被，追問始知上情報警，警方查扣猥褻照片24張。

    台南警方將此案移送台中地檢署偵辦起訴，台中地院審理時，賴師全盤否認犯行，他辯稱，當時正好是大考前，「我要幫學生解很多題目，根本沒時間離開補習班」，法官卻認為，依據賴師發送訊息的IP位置，他就在自己家中傳訊息給兄妹，辯詞不足以採信，依脅迫使兒童自行拍攝性影像罪判刑11年，可上訴。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播