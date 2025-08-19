撿到洗車儲值卡稱要歸還查餘額不獲採信 檢聲請簡易處刑

撿到洗車儲值卡稱要歸還，查餘額不獲採信。示意圖。（資料照）

2025/08/19 09:33

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣陳姓男子去年3月8日晚間8點多在苗栗縣頭份市一間自助洗車撿到鄭姓男子遺失的洗車卡，鄭男發現洗車卡遺失後返回洗車場尋找未果，便報警調閱監視器發現洗車卡遭陳男撿走。陳男雖稱撿到卡片後因洗車卡無遺失人姓名，打算等下次洗車拿給店家或送到派出所。但苗栗地檢偵辦時，認為陳男曾感應撿到的洗車卡餘額，發現當中仍有1600元，可見陳男因此心生貪念不採信陳男說詞聲請簡易處刑。

因陳男後來與鄭男和解，苗栗地院法官故依侵佔罪判處陳男罰金2000元，如易服勞役，以1000元折算1日。

陳男於偵訊稱，案發當時在洗車格投幣處看到遺留1張洗車卡，由於洗車卡並無遺失人姓名便先拿走洗車卡保管，下次洗車時再歸還給店家；陳男又稱，拿走洗車卡後先放在車上，打算幾天拿到派出所或返還。

陳男辯護人則稱，該處是自助洗車場，撿起掉落物屬正常行為，但不代表有侵佔意圖，且陳男持有時間短，隔天即接到警方通知，才來不及歸還。

苗栗地檢偵辦時認為，自陳男撿到鄭男洗車卡至警方通知為止，陳男近2天時間未聯繫洗車場也未送交警方招領，直到警方通知才歸還，且陳男曾經感應查看洗車卡餘額，認為陳男因此心生貪念侵佔洗車卡，以侵佔罪聲請簡易處刑。

