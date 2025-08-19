為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    通緝犯想搭遊艇爽出海 海巡眼尖攔截歸案

    通緝犯欲搭遊艇出海遊憩，海巡眼尖攔截歸案。（海巡提供）

    通緝犯欲搭遊艇出海遊憩，海巡眼尖攔截歸案。（海巡提供）

    2025/08/19 09:24

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕海巡署南部分署第六岸巡隊後壁湖安檢所昨（18）日執行例行勤務時，查獲一名因公共危險罪遭通緝的廖姓男子，該男子竟大膽計畫搭乘遊艇出海遊憩，卻因海巡人員火眼金睛，當場識破身分，迅速將其逮捕並移送司法機關，展現海巡維護治安的堅定決心。

    昨日下午1時許，後壁湖安檢所人員針對出港遊艇進行報關檢查，逐一核對乘客名單時，發現廖姓男子（45歲）於2020年4月6日因公共危險罪遭台南地檢署發布通緝。海巡人員不敢大意，立即登船查驗，於船尾找到廖男，經核對身分無誤後，當場將其逮捕。整起事件從發現到逮人不到半小時，過程迅速俐落，隨後將廖男移送台南地檢署歸案，依法偵辦。

    據了解，廖男原以為藏身遊艇出海遊憩能規避追查，沒料到海巡人員嚴謹的查驗程序讓他無所遁形。海巡署南部分署第六岸巡隊強調，維護海域及岸際安全是首要任務，對不法分子絕不手軟，無論藏身何處，都將依法緝捕歸案，確保社會治安無漏洞。

    第六岸巡隊指出，後壁湖安檢所平時即針對進出港船舶嚴格執行人證核查，杜絕不法情事。此次成功查獲通緝犯，再次彰顯海巡執法的效率與專業。隊方也呼籲民眾，若發現可疑或非法情事，請即撥打海巡署「118」報案專線，海巡人員將迅速反應，保障人民生命財產安全。

    

    

